TOGG, boya tesislerinde denemelere başladığını duyurdu - Haberler

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TOGG, boya tesislerinde denemelere başladığını duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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TOGG, boya tesislerinde denemelere başladığını duyurdu TOGG'dan heyecanlandıran soru: "Sizce ilk Togg hangi renk olacak?

TOGG, boya tesislerinde denemelere başladığını duyurdu

TOGG'dan heyecanlandıran soru: "Sizce ilk Togg hangi renk olacak?"

BURSA - TOGG'un inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmaları sona yaklaşıyor. TOGG'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda fabrikadaki boyahanesinde boyasız denemelere başlandığı bilgisi verildi. Ayrıca ilk TOGG'un renginin nasıl olacağı ile ilgili takipçilere soru yöneltildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmaları sona yaklaşıyor. TOGG'un sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda fabrikadaki boyahanesinde boyasız denemelere başlandığı bilgisi verildi. Ayrıca ilk TOGG'un renginin nasıl olacağı ile ilgili takipçilere soru yöneltildi. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisimizde boyasız denemeler başladı. Sizce ilk Togg hangi renk olacak?".

Paylaşılan videoda ise fabrikadaki gelinen son aşamaları ile boyasız denemelerin başlandığı gösteriliyor.

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