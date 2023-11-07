TOGG, Abu Dhabi'de Türkiye'yi temsil etti

Fuzul Holding'e ait TOGG, 29 Ekim Resepsiyonu'nda Abu Dhabi'de Türkiye'yi temsil etti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, üretildiği günden bu yana büyük ilgi görüyor. Fuzul Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, TOGG'un tamamen yerli ve milli olmasının gururunu belirtti ve Abu Dhabi'de yapılan resepsiyonda aracın sergilendiğini açıkladı.

Fuzul Holding'e ait TOGG, 29 Ekim Resepsiyonu'nda Abu Dhabi'de Türkiye'yi temsil etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG, üretildiği günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, "Türkiye'de TOGG gibi tamamen yerli ve milli bir otomobil üretilmiş olmasından dolayı duyduğum gururu defaten belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fuzul Holding olarak üretildiği andan itibaren büyük ilgi ve beğeni toplayan TOGG marka otomobili kendilerinin de satın aldıklarını belirten Akbal, "Abu Dhabi Büyükelçiliği'nden gelen talep üzerine aracımızı Abu Dhabi'de yapılan 29 Ekim Resepsiyonu'nda sergiletmek üzere gönderdik. Böylelikle şirketimize ait TOGG ile Abu Dhabi'de ülkemizi temsil etmiş olduk." ifadelerini kullandı.