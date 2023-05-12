Togg'a gençler hayran kaldı, fotoğraf çekme yarışına girdi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Antalya'nın Aksu ilçesinde millet bahçesine getirildi. Togg, gençler tarafından büyük beğeni topladı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde tanıtılan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. "Gemlik Mavisi" rengindeki araçla gençler fotoğraf çekme yarışına girdi.

Vatandaşlar tarafından aracın çok beğenildiğini ifade eden Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, "Türkiye'nin gururu, ülkenin onuru yerli ve milli otomobil Togg, Aksu Kent Meydanı'nda vatandaşlarımızla buluştu. İlçe sakinlerimizin beğenisine sunulan Togg'a vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi" dedi.

Direksiyon başına geçen Yeni Dumanlar Mahallesi Eski Muhtarı İbrahim Şan ise şunları söyledi:

"Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Ülke olarak kendi aracımızı yapıyoruz. Bu büyük bir mutluluk. Teknolojide ülkemizin geldiği noktayı gösteriyor. Bugün Togg'un geleceğini duyunca çok heyecanlandım ve koşa koşa geldim. Etrafımda hep gençler var ve aracı inceliyorlar. Bu aracı yapan mühendislerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." - ANTALYA