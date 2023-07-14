SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 2032'ye kadar 1 milyon araç üreteceğini açıkladı. Bu yıl sonuna kadar da 20 bin araç piyasaya sürülecek.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg, 2032'ye kadar 1 milyon araç üretecek. Bu yıl sonuna kadar da 20 bin araç piyasaya sürmüş olacak dedi.

Bakan Kacır, bakanlıkta düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kacır, kamunun araç ihtiyacının karşılanmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yaptıklarını belirterek, Aslında 15 yıllık bir projeksiyon yaptık ve bu ihtiyacın bir bölümünün yerli marka, milli marka, yeni nesil, çevreci, sıfır emisyonlu, elektrikli otomobille Togg'la karşılanmasını planladık. 30 bin araçlık bir alım garantisi verdik. Bizim kamu olarak 30 bin araç alacağımız bu dönemde 2032'ye kadar Togg 1 milyon araç üretecek. Yani aslında üreteceği araçların yüzde 97'sini piyasaya satacak, yüzde 3'ünü biz kamu olarak almış olacağız. Ama tabii o 30 bin araçlık alım garantisi Togg'un finansman imkanlarına çok ciddi katkı sundu dedi.

'ŞARJ İSTASYONLARI 81 İLE YAYILDI'

Kacır, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile elektrikli araç şarj istasyonları üzerinde de yeni nesil bir mevzuat çerçevesi oluşturduklarını hatırlatarak, Bu sayede tabii şarj istasyonları çok hızlı artıyor, ben de rakamları yakından takip ediyorum. Biz bir destek programı da yayımladık, Türkiye'de 50'ye yakın bölge kurduk, bu bölgelerde ilçe düzeyinde hedefler belirledik. Özellikle hızlı şarj istasyonlarının kamuoyuna açık olarak kurulması, herkesin yararlanabileceği şekilde işletilmesi çok değerli. Bu hızlı şarj istasyonlarına ilişkin bir destek programı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 81 ilin tamamında hızlı şarj istasyonları kurulmasını hedefledik. Şu anda bini geçtik, neredeyse 81 ilin tamamına yayılmış durumda diye konuştu.

'3 ÜLKEYE TOGG HEDİYE EDECEĞİZ'

Bakan Kacır, elektrikli araç satışının geçen 3 yıl boyunca her yıl 2 katına çıktığını kaydederek, Yani bu yıl tabii Togg'la birlikte bu yükseliş daha radikal olacak. Çünkü Togg, yıl sonuna kadar 20 bin araç piyasaya sürmüş olacak. Muhtemelen 20 bin de diğer markaların toplam satışı olacak diye öngörüyoruz. Dolayısıyla bu yıl elektrikli araç satışları 40 binlere yaklaşacak dedi Kacır, 3 ükeye daha Togg hediye edeceklerini belirterek, Malum Birleşik Arap Emirlikleri son Şampiyonlar Ligi finali vesilesiyle geldiklerinde Devlet Başkanına Togg hediyesini arz etmiştik. Şimdi o hediyeleri inşallah önümüzdeki hafta götüreceğiz. Malum Körfez gezisi 3 ülke. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'a Togg hediye edilmiş olacak. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki diğer üye ülkeler de inşallah önümüzdeki dönemde Togg'u hediye edeceğimiz diğer adresler olacak ifadelerini kullandı.

'65 NANOMETRE ÇİP ÜRETECEĞİZ'

Bakan Kacır, çip krizine de değinerek, Türkiye çip endüstrisinde nispeten tecrübeli. Bu SİHA'larımızda kullandığımız akıllı mühimmatların çiplerini biz hali hazırda TÜBİTAK'ta Gebze yerleşkemizde üretiyoruz. Bu önemli bir kabiliyet. Dolayısıyla burada hem üretim kabiliyetleri hem insan kaynağı anlamında bir tecrübe yakaladık. Zaten bu tecrübemiz sayesinde şimdi Katar'ın teklifiyle Türkiye'de yeni bir adım atacağız ve bu defa 65 nanometre çipleri Türkiye'de üretmeye başlayacağız. İnşallah bir ortak yatırım gerçekleştireceğiz. Tabii bunların kullanım alanı savunma sanayinde ürettiklerimize kıyasla çok daha yaygın dedi.

'SANAYİCİLERİN GÖNLÜ FERAH OLSUN'

Bakan Kacır, sanayicilerin krediye erişim sürecinin de gelecek dönemde biraz daha iyileşmesini öngürdüklerini belirterek, Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele; çok kritik, çok önemli, bu konuda zaten herkes üzerine düşen adımları atıyor. Ama şu da bir gerçek; enflasyonla mücadelenin ana unsurlarından biri, arzı, arz kanalını büyütmektir, sanayi yatırımlarını hızlandırmaktır, bu anlamda sanayinin yatırım süreçlerinde finansman imkanlarını her zaman desteklemeye gayret edeceğiz. Sanayicilerin gönülleri ferah olsun. Önülmüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye daha adil yaklaşacağını umuyoruz. Türkiye, Avrupa için bir kazançtır, bir fırsattır. Güçlü Türkiye, Avrupa'yı da güçlü kılar. Biz en yoğun ticari iş birliklerimizi Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz, biz bir Gümrük Birliği ülkesiyiz. Ümit ediyorum önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda da önemli adımlar atılır ifadelerini kullandı, (DHA)