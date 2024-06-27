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TOFAŞ, Üretime Ara Verecek

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Bursa'da otomotiv üretimi yapan TOFAŞ, 16 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verecek. Fabrikada yapılacak olan bakım çalışmaları sebebiyle üretim duracak.

Bursa'da otomotiv üretimi yapan TOFAŞ, 16 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verecek.

Fabrikada üretim hatlarında yapılacak olan bakım çalışmaları sebebiyle üretim bu tarihlerde duracak. Çalışanlar yıllık izin hak edişlerini kullanacak. Üretimin durma kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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