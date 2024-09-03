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Tofaş, üretimde tek vardiya sistemine geçti

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Türkiye'nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olan Tofaş, 2 Eylül tarihinden itibaren üretimde 1 vardiya sistemiyle çalışmaya başladı. Fabrikadaki çalışanlara yapılan bildirimde, vardiya saatlerinin yeniden düzenlendiği ve 5 gün üretim çalışması yapılacağı belirtildi.

Türkiye'nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olan Tofaş, 2 Eylül tarihinden itibaren üretimde 1 vardiya sistemiyle çalışmaya başladı.

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş Otomobil Fabrikası, vardiya sayısını 1'e indirdiğini çalışanlarına bildirdi. Yıllık 450 bin otomobil üretim kapasitesi bulunan fabrikadaki yaklaşık 6 bin 500 kişiye, yapılan bildirimde şu cümleler yer aldı;

"Fabrikamız 02 Eylül 2024 Pazartesi günü tek vardiya düzeninde üretime başlayacaktır. Bu nedenle vardiya çalışma ve yemek saatleri yeniden düzenlenmiştir. 02 Eylül 2024-07 Eylül 2024 tarihleri arasında 5 gün üretim çalışması yapılacaktır. Proje çalışmalarında görev alan çalışanlarımıza birimleri içerisinde yapılan plan dahilinde yöneticileri tarafından ayrıca bilgi verilecektir. Belirtilen vardiya saatlerine uygun olacak şekilde iş planlamalarını ve çalışma saatlerini düzenlemeleri gerekmektedir. İlgililerin aksaklığa meydan vermeyecek tedbirleri almalarını ve personelimizin bilgilerini rica ederiz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Otomobil Türkiye Ekonomi Güncel Eylül Tofaş

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