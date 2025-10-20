TOFAŞ, Tipo/Egea Modelinin Üretim Süresini Uzatıyor

Haberler

Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), Tipo/Egea modelinin üretim süresinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını ve K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına ihracına yönelik sözleşme imzaladığını açıkladı.

Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), Tipo/Egea modelinin üretim süresinin uzatılmasına ve K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına ihracına ilişkin Stellantis Europe S.P.A. ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Tipo/Egea'nın üretim süresinin uzatıldığı ve K0'ın Kuzey Amerika pazarına ihracına ilişkin sözleşme imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

Bursa'daki fabrikada üretilen Tipo/Egea modelinin üretiminin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılması amacıyla üretim sözleşmesinin tadili için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"4 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere 2024-2032 yılları arasında şirketimiz tarafından üretilecek K0 araç modelinin, Kuzey Amerika bölgesine de ihraç edilmesi konusunda Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda üretim ömrü boyunca yaklaşık 1 milyon olarak hedeflenen toplam üretim adedinin 230 bin adetlik kısmının Kuzey Amerika bölgesine ihraç edilmesi öngörülmektedir. Şirketimiz tarafından Kuzey Amerika pazarına uygun üretim yapılabilmesi için yönetim kurulumuz tarafından K0 modeline ilişkin toplam yatırım tutarının 386 milyon avro olarak revize edilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
