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Tofaş İşçileri Ücret Zamına Tepki Gösterdi

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Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş Otomobil Fabrikasında toplu iş sözleşmesindeki zam oranını beğenmeyen işçiler fabrika yemekhanesinde çatal bıçakları masaya vurarak eylem yaptı.

Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş Otomobil Fabrikasında toplu iş sözleşmesindeki zam oranını beğenmeyen işçiler fabrika yemekhanesinde çatal bıçakları masaya vurarak eylem yaptı. İşverenin yüzde 35'lik zam teklifini reddeden işçiler eylem başlattılar.

MESS sendikası tarafından 2023 - 25 toplu iş görüşmeleri sonrası yüzde 35'lik ücret zammını beğenmeyen Tofaş işçileri fabrika yemekhanesinde bir araya gelip yüzde 35'lik ücret zammı teklifine tepki gösterdi. Türk Metal Sendikası adına yemekhanede işçilere bildiri okuyan Türk Metal Sendikası Tofaş Bölge Sorumlusu Mustafa Molla, "2023 - 25 toplu iş sözleşmelerinde 3,5 ayı geride bıraktık. Bu zaman zarfında elimizde sadece işveren sendikası MESS tarafından bize dayatılan yüzde 35'lik bir ücret zammı teklifi var. Yoksulluğun alıp başını gittiği, enflasyon canavarının ücretlerimizi erittiği bir dönemde onca görüşmeye rağmen bize diretilen yüzde 35'lik komik ücret zammını Türk Metal Sendikası olarak kabul etmiyoruz. Eylemlerimize bugün buradan başlıyoruz" dedi.

Ardından yemekhanedeki işçiler ellerindeki çatal bıçakları hep birlikte masalara vurup ücret zammına bu şekilde tepki gösterdiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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