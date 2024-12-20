TOBBUYUM ve PttAVM E-Ticarette Uyuşmazlıkları Çözmek İçin İşbirliği Yaptı

TOBBUYUM ve PttAVM e-ticarette uyuşmazlıkları çözmek için işbirliği yaptı

ANKARA - PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Hayata geçirdiğimiz bu sistem sayesinde; fatura itirazları, kargo teslimi ve taşıma sorunları gibi uyuşmazlıklar, profesyonel müzakereciler aracılığıyla çözülecek" dedi.

TOBBUYUM Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ve PttAVM, tedarikçilerine yönelik e-ticaret süreçlerini geliştirmek ve sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla bir iş birliği anlaşması imzaladı.

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu yaptığı açıklamada, "TOBBUYUM ile hayata geçirdiğimiz bu sistem sayesinde; fatura itirazları, kargo teslimi ve taşıma sorunları gibi uyuşmazlıklar, profesyonel müzakereciler aracılığıyla çözülecek. Taraflar arasında hızlı, adil ve kalıcı çözümler sağlanacak. İş ortaklarımızın zaman ve maliyet kayıpları en aza indirilecektir. Bu süreçte TOBBUYUM'un deneyimli müzakerecileri, teknik müzakere yöntemleriyle taraflar arasındaki diyaloğu sağlamakla kalmayacak, ticaretin sürdürülebilirliğini ve güven ortamını da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Çevik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle KOBİ'lerimiz için bu adımın kritik bir fırsat olduğuna inanıyorum. Ticaretin bel kemiği olan KOBİ'lerimizin karşılaştığı sorunları hızla çözüme kavuşturmak, onların daha güçlü ve rekabetçi bir şekilde büyümelerini sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Sistemimiz son derece basit ve kullanıcı dostu bir yapıya sahiptir. Tedarikçilerimiz, PttAVM tedarikçi paneli üzerinden TOBBUYUM'a başvuru yapabilecekler, Tüm süreç, TOBBUYUM'un özel yazılımı üzerinden takip edilebilecek, Başvurular tamamen ücretsiz olup, süreç PttAVM tarafından desteklenecektir."

TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ise yaptığı konuşmada, iş birliği sayesinde PttAVM'nin tedarikçilerine sağladığı desteği daha da ileri taşıyarak sektörde öncü bir uygulama olacağını ve güvenilir bir e-ticaret ekosistemi sağlanacağını belirterek, "Uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemi ile çözülmesidir. Esas olan mahkemeler ile çözümdür. Yargı yolu; uzun, meşakkatli ve pahalı bir yol olduğu için. Bu ihtilaflar uzun süre toplumun gündeminde tutmak iç barışı da zedelediği için bu türlü yeni yöntemler geliştirildi. TOBB bu manada ihtilafları çözmek için burada bir merkez oluşturdu" şeklinde konuştu.