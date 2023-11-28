TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli: Ekonomide rasyonel bir düzleme geçişin son aşamalarına gelindi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ekonomide rasyonel bir düzleme geçişin son aşamalarına gelindiğini belirtti. Kestelli, ekonomi yönetiminin enflasyonda gerilemenin başlayacağını öngördüğünü ifade etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Ekonomide rasyonel bir düzleme geçişin son aşamalarına gelindi." dedi.

İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen İTB Meclis Toplantısı'nda konuşan Kestelli, ekonomi yönetiminin, 2024'ün ortasından itibaren enflasyonda gerilemenin başlayacağını öngördüğüne işaret etti.

İş dünyası olarak fiyat istikrarını sağlama sürecinde mali ve finansal tedbirlerden kalıcı yapısal adımlara geçiş kararlılığını görmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Kestelli, "Her kesimin bedel ödediği bir acı ilaç döneminin hızla atlatılması ancak bu siyasi kararlılığa bağlı. Ekonomide rasyonel bir düzleme geçişin son aşamalarına gelindi. Merkez Bankası, faizi yüzde 40'a yükselten son kararıyla dezenflasyon yolunda kararlılığını ortaya koydu." diye konuştu.

Meclis toplantısına konuk olan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise pandemi döneminde kendine yeter bir ülke olmanın öneminin daha iyi görüldüğünü belirtti.

Tarımda üretimin planlı yapılmasının önemine değinen Şahin, "Arz ve talep durumu dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan miktarda ürün, kaynaklar etkin ve verimli kullanılarak gerçekleştirilecek. Hasat döneminde çiftimiz pazarlama sorunu yaşamayacak. Tarımı suya göre yapacağız. Suyu merkeze alan bir yaklaşımla hem bitkisel hem hayvansal üretim planlı hale gelecek." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise İzmir'de 180'e yakın meslek lisesi bulunduğunu belirterek, bu anlamda sektöre kulak verdiklerini söyledi.

İstihdama yönelik garanti verildiğinde fabrikaların içinde eğitim desteği verebileceklerini dile getiren Yahşi, "2016 yılında İzmir'de 100 öğrencinin 30'u meslek lisesine gidiyordu ki vahim bir durumdu. Sonra bunu 55'e kadar çıkardık. Pandemiyle birlikte anadolu meslek liselerine kayıt oranı arttı. Bunu artırmamız lazım ki çocuklarım liseden mezun olur olmaz istihdamda kendilerine yer bulabilmeleri daha kolay olsun." ifadelerini kullandı.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ayla Bozkurt da "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" hakkında bilgi verdi.