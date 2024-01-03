TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, AA'nın 2023 fotoğraflarını oyladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Işınsu Kestelli, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinden Halil Fidan'ın "Enkaz" ve Eren Bozkurt'un "Kurtarma Sevinci" adlı fotoğraflarına oy veren Kestelli "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bakış" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" adlı fotoğrafını seçen Kestelli, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Abdulhamid Hoşbaş'ın "Mekan Aynı Dünyalar Ayrı" ve Klebher Vasquez'ın "Devin ölümü", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünya'nın Sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.