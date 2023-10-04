TOBB ve Türk Loydu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na akreditasyon izleme ve geliştirme ziyaretinde bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Loydu'nun uzmanları, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) akreditasyon izleme ve geliştirme ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında yapılan değerlendirme toplantılarında ETSO'nun çalışmaları ve uygulamaları değerlendirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bağımsız denetçi kuruluşu Türk Loydu'nun uzmanları, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) akreditasyon izleme ve geliştirme ziyaretinde bulundu.

ETSO'da, Akreditasyon Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Türk Loydu Baş Denetçisi Olcay Koca ilk olarak ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti. Olcay Koca ziyarette, Başkan Özakalın'a, akreditasyon izleme ve geliştirme ziyareti kapsamında yapılacak değerlendirme toplantıları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özakalın ise; üyelerinin her zaman en iyi hizmete layık olduğunu belirterek, bu sebeple kalite ve akreditasyon konularına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Özakalın, "Hizmette kalite ve akreditasyondan ödün vermeyeceğiz"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren, üyesine en kaliteli hizmeti veren bir Oda olma hedefine odaklandıklarını kaydeden Başkan Özakalın, ETSO olarak, Meclisi, Yönetim Kurulu ve personeliyle birlikte daha iyiye ulaşmak için çaba gösterdiklerinin altını çizdi. TOBB ve Türk Loydu'nun akreditasyon izleme ve geliştirme ziyaretlerinin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Başkan Özakalın, "Daima daha iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz. Hizmette kalite ve akreditasyon bizim ödün vermeyeceğimiz iki önemli unsur. Kanunlar çerçevesinde yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarımızla, üyelerimize layık olduğu hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özakalın, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Anadolu'nun en eski ticaret ve sanayi odalarından birisi olduğunu kaydederek, "Köklü bir geçmişe sahip Odamızın gelecekte de şehrimize ve iş dünyamıza katkılarının devam etmesi için kalite ve akreditasyon süreçlerini başarıyla yürütebilen bir kurum olması hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Başkan Özakalın, ziyaretin anısına Baş Denetçi Olcay Koca'ya, 'ETSO Tarihi' kitabını hediye etti.

Değerlendirme toplantıları 2 gün sürdü

Türk Loydu Baş Denetçisi Olcay Koca ve TOBB Akreditasyon Müdürü Özge Karatepe'nin katılımıyla 2 gün süren toplantılarda, ETSO'nun, Genel Sekreterlik, Akreditasyon ve Kalite Birimi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, İş ve Endüstri İlişkileri, Muhasebe ve Bilgi-İşlem birimlerinin sorumluları da hazır bulundu. Toplantıda ETSO'nun, 'Temel Yeterlilikler', 'Yönetim', 'Meclis', 'Oda Mevzuatı', 'Politika Temsil', 'Mali Yönetim', 'İnsan Kaynakları', 'İş Planlaması Yönetimi', 'Ticaret Sicili' 'Haberleşme ve Yayınlar', 'Bilgi - İşlem', 'Kalite Yönetimi', 'Üye İlişkileri' ile 'İş Geliştirme ve Eğitim' gibi konu başlıklarında yaptığı uygulama ve çalışmalar değerlendirildi.

Türk Loydu ve TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından ilgili konu başlıklarında istenilen bilgi ve belgeler, ilgili birim sorumluları tarafından kendilerine sunuldu. ETSO'nun 2023-2026 Stratejik Planı'nı da inceleyen uzmanlar, stratejik amaç ve hedeflere ilişkin çalışmaları, 'iyi uygulama' olarak takdir etti. - ERZURUM