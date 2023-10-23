Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), afetlerden dolayı kayıplara uğrayan vatandaşların uyuşmazlıklarının kısa sürede ve etkili şekilde çözülmesi için işbirliğine gitti.

TOBB ve DASK, afet mağdurlarının uyuşmazlıklarını çözmek için işbirliği yapıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), afetlerden dolayı kayıplara uğrayan vatandaşların uyuşmazlıklarının kısa sürede ve etkili şekilde çözülmesi için işbirliğine gitti.

TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Onur Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, TOBB'un, arabuluculuğun iş dünyasında çalışanlara ve iş insanlarına tanıtılması ve yaygınlaştırılması konusunda ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenlediğini, bu kapsamda, TOBB'un girişimleriyle, 9 Aralık 2020'de çözüm merkezi kurulduğunu bildirdi.

Türkiye'yi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getirmek için gösterdikleri gayretin karşılığını almaktan büyük gurur duyduklarını belirten Yüksel, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün de ülkemiz adına oldukça önemli ve hassas çalışmalar sürdüren, DASK ile özellikle depremde yara almış vatandaşlarımız faydasına olacak bir işbirliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Söz konusu işbirliği sayesinde, DASK ve TOBBUYUM olarak hepimizi derinden etkileyen doğal afet sonrasında, her anlamda kayba uğramış ve yıpranmış vatandaşlarımızın uyuşmazlıklarını uzun, masraflı ve yorucu yargı süreçleri yerine alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile kısa sürede etkili bir biçimde çözmeyi hedefliyoruz. Umuyoruz ki bu işbirliği, yaralarımızı sarmamıza yardımcı olacak daha pek çok işbirliğine vesile olur. Ülkemiz ve vatandaşlarımız adına hayırlı olmasını diliyoruz."