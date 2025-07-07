TOBB'un Sanayi Kapasite Raporları Yüzde 35 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından haziranda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 35 artarak 4 bin 92'ye yükseldi.

TOBB, haziran ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35 artışla 4 bin 92 oldu.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Haziran 2024'te 94 bin 836 iken bu yılın aynı ayında sınırlı azalarak 94 bin 832 olarak kayıtlara geçti.

Çalışan sayısı, haziranda mayıs ayına göre yüzde 0,3 düşerek 3 milyon 805 bin 18 olarak hesaplandı. Kapasite raporu başına düşen ortalama çalı?an sayısı ise Mayıs 2025'te 40,8 iken, Haziran 2025'te 40,1 oldu.

Hatalı olarak açıklanan ocak-mayıs bültenleri düzeltildi

TOBB, sistemde yaşanan teknik hata sebebiyle sanayi kapasite raporları bültenlerinde eksiklik ve yanlışlık olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Bunun üzerine bültenleri internet sitesinden kaldıran TOBB, ocak-mayıs aylarındaki bültenlerde revizyona gitti.

Buna göre, bu yılın ocak ayında onaylanan kapasite raporu sayısı Ocak 2024'e göre yüzde 18,5 artarak 5 bin 543 oldu. TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısının da söz konusu dönemde, yüzde 3,9 azalışla 93 bin 453 olduğu görüldü. Toplam çalı?an sayısı ise Aralık 2024'e göre yüzde 0,05 artışla Ocak 2025'te 4 milyon 9 bin 134 olarak belirlendi.

Şubatta onaylanan kapasite raporu sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 4 bin 432'ye geriledi. TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı yıllık bazda yüzde 3,4 azalışla 94 bin 62 oldu. Aktif kapasite raporlarına göre toplam çalı?an sayısı şubatta ocak ayına göre yüzde 0,42 artışla 4 milyon 25 bin 854 oldu.

Bu yılın mart ayında onaylanan kapasite raporu sayısının Mart 2024'e kıyasla yüzde 7,3 gerileyerek 4 bin 179 olduğu belirlendi. TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 3 azalışla 93 bin 728'e düştü. Şubat 2025'te 4 milyon 25 bin 854 olan toplam çalı?an sayısı yüzde 1,98 gerileyerek Mart 2025'te 3 milyon 945 bin 949 olarak tespit edildi.

Nisan 2025'te onaylanan kapasite raporu sayısı da Nisan 2024'e göre yüzde 11,7 artarak 4 bin 52'ye çıktı. TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısının yıllık yüzde 1,8 azalışla 93 bin 824 olduğu görüldü. Aktif kapasite raporlarına göre toplam çalı?an sayısı ise mart ayına göre yüzde 1 azalarak 3 milyon 905 bin 861 oldu.

Mayıs 2025'te onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 1 azalarak 4 bin 550'ye düştü. TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Mayıs 2024'e göre yüzde 2,5 azalışla 93 bin 539'a gerilerken, toplam çalışan sayısı yüzde 2,3 düşüşle 3 milyon 815 bin 338 olarak kayıtlara geçti.