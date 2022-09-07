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TOBB'un onayladığı yerli malı belgesi sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 7,8 arttı

Ekonomi Haberleri

TOBB'un onayladığı yerli malı belgesi sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 7,8 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından onaylanan yerli malı belgesi sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 1298 adet oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından onaylanan yerli malı belgesi sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 1298 adet oldu.

TOBB'un internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ağustosta onaylanan yerli malı belgelerinden 1264'ü sistemde aktif halde bulunuyor. Aktif durumdaki söz konusu belgelerin 933'ü yüksek ve orta-yüksek teknoloji, 331'i orta-düşük ve düşük teknoloji kategorisinde yer alıyor.

Geçen ay onaylanan yerli malı belgelerinden 251'i İstanbul'da, 197'si Ankara'da, 117'si Konya'da, 95'i Tekirdağ'da, 92'si İzmir'de, 69'u Burdur'da, 44'ü Bursa'da, 39'u Samsun'da, 35'i Adana'da, 33'ü Kocaeli'nde düzenlendi.

Onaylanan yerli malı belgesi sayısı geçen ay yıllık bazda yüzde 7,8 arttı. Ağustos 2021'de 1204 olan onaylanmış yerli malı belgesi sayısı, bu yılın aynı ayında 1298 olarak gerçekleşti. Onaylanan söz konusu belge sayısı aylık bazda yüzde 67,3 artış gösterdi. Yılın ilk 8 ayında onaylanan yerli malı belgesi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7'lik düşüşle 9 bin 575 olarak hesaplandı.

TOBB Yerli Malı Belgesi Veri Tabanı'ndaki aktif yerli malı belgelerinin toplam sayısı 14 bin 492 olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA / Enes Duran - Ekonomi

Yerli Malı Türkiye Ekonomi Haberler

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