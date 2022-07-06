TOBB'un haziranda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 10,4 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından haziranda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 10,4 artışla 4 bin 890 oldu.

TOBB, haziran ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 10,4 artarak 4 bin 890'a çıktı.

Yılın ilk 6 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artarak 28 bin 93'e yükseldi.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il, 1316'yla İstanbul, 358'le Ankara, 298'le Bursa, 272'yle İzmir ve 225'le Konya oldu.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Haziran 2021'de 82 bin 306 iken, geçen ay yüzde 12,2 yükselerek 92 bin 332'e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 10,4 artarak 3 milyon 767 bin 882 olarak hesaplandı.