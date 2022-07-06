TOBB'un haziranda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 10,4 arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOBB'un haziranda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 10,4 arttı

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
 - Güncelleme:
TOBB'un haziranda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 10,4 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından haziranda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 10,4 artışla 4 bin 890 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından haziranda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 10,4 artışla 4 bin 890 oldu.

TOBB, haziran ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 10,4 artarak 4 bin 890'a çıktı.

Yılın ilk 6 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artarak 28 bin 93'e yükseldi.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il, 1316'yla İstanbul, 358'le Ankara, 298'le Bursa, 272'yle İzmir ve 225'le Konya oldu.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Haziran 2021'de 82 bin 306 iken, geçen ay yüzde 12,2 yükselerek 92 bin 332'e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 10,4 artarak 3 milyon 767 bin 882 olarak hesaplandı.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title