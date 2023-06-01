TOBB'un 79. Genel Kurulu tamamlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79. Genel Kurulu sonrası konuşan Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Kazım Yılmaz, "Türk iş dünyasının çatı kuruluşunun başkanı, Türkiye sevdalısı, camiamızı her zaman ve her platformda gecesini gündüzüne katarak ulusal ve uluslararası arenada başarı ile temsil eden kıymetli M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tebrik eder, görevinde başarılar dilerim" dedi.

Kuruluşunun 71. yılını kutlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 79. Genel Kurulu TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, tüm oda ve borsaların iştirakleriyle TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleşti. Genel Kurula, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Borsa Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi Mehmet Arslan ve Genel Sekreter Sercan Yaşar katılım sağlarken Borsa Meclis üyeleri de katıldı. Programı iki günden oluşan genel kurul, oda ve borsa başkanlarının Anıtkabir ziyareti ile başladı. Programın birinci gününde Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla TOBB 79. Genel Kurulu çerçevesinde Birlik merkezinde düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuştu. Hisarcıklıoğlu, konuşmasına yılın başlarında yaşanan deprem felaketine değinerek 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Hisarcıklıoğlu, bugün camiaya en uzun süre hizmet etmiş çalışanlara hizmet şeref belgelerini takdim etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu ekonomi şurası istedi

71. kuruluş yıldönümünde gerçekleşen 79. genel kurulun ilk gününde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada "TOBB'un 71. kuruluş yıl dönümünde camiamızla bir aradayız. Yerel kalkınmanın itici gücü olan 365 Oda/Borsa yönetimi olarak bizler, oda ve borsa başkanları, hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Sorunlar ve tespitlerle birlikte çözüm önerilerini hazırlıyor, sizinle ve bakanlarımızla istişare ediyoruz. Bunun için de yine sizin liderliğinizde ve uygun göreceğiniz bir tarihte, yaşadığımız sıkıntıları aktarabileceğimiz TOBB Ekonomi Şurası'nın düzenlemesini takdirlerinize arz ederiz. 71 yıldır aynı ruh, aynı heyecanla, Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Hisarcıklıoğlu güven tazeledi"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79. Genel Kurulunun ikinci gününde açılış konuşmaları, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan genel kurul, oda ve borsa delegelerinin oy kullanması, bütçe tasarısının görüşülmesi, TOBB komisyonlarının ve birlik başkanının seçimi ile devam etti. Genel Kurul'da yapılan seçim sonucunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oybirliği ile Başkanlığa yeniden seçildi. Hisarcıklıoğlu, güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Şahsıma gösterilen güven ve teveccüh için teşekkür ederim" diye konuştu.

"Güven oyumuz yine başkanımız Hisarcıklıoğlu'na"

Genel kurul sonrası açıklama yapan ÇTB Başkanı Yılmaz, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına yeniden seçilen TOBB Başkanımız, Türk İş Dünyasının Çatı Kuruluşunun Başkanı, Türkiye sevdalısı, camiamızı her zaman ve her platformda gecesini gündüzüne katarak ulusal ve uluslararası arenada başarı ile temsil eden kıymetli M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tebrik eder, görevinde başarılar dilerim" şeklinde konuştu. - SAMSUN