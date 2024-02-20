TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Erzurum'da toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Orman Ürünleri Meclisi, yeni dönemin ikinci toplantısını, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Çevrimiçi yapılan toplantıya, Başkan Özakalın'ın yanı sıra TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclis Başkanı Haluk Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile firma sahipleri, yönetim kurulu başkanları, CEO ve genel müdür seviyesindeki üst düzey sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda TOBB Yönetim Kurulu adına Sektör Meclisi üyelerine hitap eden Başkan Özakalın, "İnşallah TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi olarak hep birlikte ülke ve sektör adına hayırlı işlere imza atacağız" dedi. Özakalın konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Bugün hem son toplantımızın genel bir değerlendirmesini yapacak hem de sektörün güncel sorunlarını ele alacağız. Elbette her gün yeni problemler karşımıza çıkıyor. Bizler de TOBB olarak bu konuları kamunun gündemine taşımaya devam ediyoruz. İnşallah yakın zamanda bu konularla ilgili de güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Sektör meclisimiz çatısı altında, güçlü bir sesle taleplerimizi ve sorunlarımızı dile getirerek çözümün takipçisi olacağız."

TOBB sektör meclislerinde bir bütün olarak çalışmanın sektörler lehine güzel sonuçlar ortaya çıkardığını vurgulayan Başkan Özakalın şunları söyledi; "Diğer meclislerden de tecrübe ettiğimiz üzere ancak bu yolla sektörel bütünlük sağlanıyor, yasa yapıcılar ikna ediliyor ve sektörlerin gelişimi için adım atılabiliyor. Bugünkü gündemimiz oldukça yoğun Sektörümüz adına çok önemli konuları ele alacağız. Ayrıca, Sayın Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'e her daim yanımızda olduğu için teşekkür ediyor ve özellikle bugün aramızda olduğu için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Özakalın konuşmasında ayrıca, 29 Şubat 2024 tarihinde TOBB'da düzenlenecek olan TOBB Sektörel Şüra Toplantısı'nda sektörle ilgili öncelikli olarak dile getirilmesi gereken konular hakkında düşüncelerini de ifade etti. Sektör Meclisi toplantısı, Başkan Özakalın'ın konuşmasının ardından, Meclis Başkanı Haluk Yıldız yönetiminde devam etti. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) "Hammadde Satış Politikası" hakkında Meclis üyelerin fikirlerinin değerlendirildiği toplantının gündeminde ayrıca, "Ülkemizdeki Orman Ürünleri Fiyatlarının Yüksekliği ve Sonucu", "Üretilen Ürünlerin İhracattaki Rekabet Şartlarının Olumsuzluğu", "Ormanda Üretilen Ürünlerin Doğru Adreste Kullanımına Yönelik Sıkıntılar", "OGM'nin Orman Yangınları Harcamalarının Döner Sermaye Bütçesinden Alınarak Özel Bütçeden Karşılanması", "Piyasaya Arz Edilen Orman Emvalinin Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülerek Kullanımının Sağlanması" ve "Hurda Ahşabın Orman Ürünleri Sektörüne Kazandırılmasına Yönelik Yasal Düzenlemeler" gibi konular yer aldı. TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Toplantısı, dile getirilen konular üzerine yapılan istişare ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ERZURUM