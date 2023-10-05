TOBB Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Eylülde Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından eylülde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, aylık bazda yüzde 4,9 artarak 4 bin 486 oldu. En çok kapasite raporu düzenlenen iller ise İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından eylülde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, aylık bazda yüzde 4,9 artarak 4 bin 486 oldu.

TOBB, eylül ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde onaylanan kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 4,9 artarak 4 bin 486'ya çıktı.

En çok kapasite raporu düzenlenen 5 il, İstanbul (1066), Bursa (354), İzmir (273), Ankara (266) ve Gaziantep (195) oldu.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Eylül 2022'de 93 bin 328 iken geçen ay yüzde 4 yükselerek 97 bin 97'ye ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 4,7 artışla 3 milyon 978 bin 661 olarak hesaplandı.