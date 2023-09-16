TOBB, okullarda hava kalitesinin artırılması için harekete geçti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İklimlendirme Meclisi, okullarda ve öğrenci yaşam alanlarında iç hava kalitesinin artırılması amacıyla çalışma başlattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İklimlendirme Meclisi, okullarda ve öğrenci yaşam alanlarında iç hava kalitesinin artırılması amacıyla çalışma başlattı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, okullarda öğrencilerin daha kaliteli hava solumalarına yönelik yönetmelik hazırlanması ve bunun uygulanması için 19-21 Eylül'de Kızılcahamam'da "Uluslararası Okullarda ve Öğrenci Yaşam Alanlarında İç Hava Kalitesi Zirvesi" düzenlenecek.

Zirve ile okullarda iç hava kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili sorunların, çözüm önerilerinin tartışılması ve değerlendirmelerin ortaya konulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, Meclis bünyesinde iç hava kalitesi konusunda çalışan akademisyenlerden ve uzmanlardan oluşan Limit Değerler Çalışma Grubu kurduklarını bildirdi.

Poyraz, okullardaki iç hava kirliliği sınır değerleri, iç hava kalitesini etkileyen faktörler, dış hava kirliliğinin iç hava kirliliğine etkisi, mevcut kurumsal yapısı ve iç hava kalitesi ekipmanlarıyla ilgili Avrupa Birliği yönetmelikleri, havalandırma tesisatı tasarımında göz önüne alınan standartlar gibi noktaları esas alarak bir yönetmelik geliştirilmesini arzu ettiklerini kaydetti.