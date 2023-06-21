TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu, Girişimcilere Sıra Dışı Eğitimler Programının Üçüncü Serisini Tamamladı

İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) koordinatörlüğünü üstlendiği 'Girişimcilere Sıra Dışı Eğitimler' programının üçüncü serisi, 'Girişimcilikte Mentorluk ve Melek Yatırımcılık' etkinliği ile tamamlandı.

İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) koordinatörlüğünü üstlendiği "Girişimcilere Sıra Dışı Eğitimler" programının üçüncü serisi, "Girişimcilikte Mentorluk ve Melek Yatırımcılık" etkinliği ile tamamlandı.

İTB'den yapılan açıklamaya göre TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından girişimcileri daha da güçlendirmek ve girişimci olmak isteyenlere destek olmak amacıyla başlatılan program kapsamındaki etkinlik İzmir Ticaret Odası'nda, Ege Genç İş İnsanları Derneği iş birliği ile gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 7 bine yakın üyesi ile Türkiye'nin en büyük kadın girişimci ağı haline gelen TOBB Kadın Girişimciler Kurulları ile girişimcilik kültürü konusunda büyük bir farkındalık yaratıldığını söyledi.

Türkiye'de kadın girişimcilerin seslerini artık daha iyi duyurduğunu, dayanışma ruhunun daha çok yükseldiğini belirten Kestelli, "2000'li yıllarda Türkiye'de kadın girişimcilerin oranı yüzde 4'tü. 2020 yılında bu oran yüzde 14'e yaklaştı. Amacımız bu oranı dünya geneli olan yüzde 34'e, hatta tam bir eşitlik için yüzde 50 seviyesine çıkarmak olmalı." ifadelerini kullandı.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel ise bugüne kadar 22 eğitim gerçekleştirdiklerini belirterek, mentorlar ve mentilerle verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.