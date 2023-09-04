TOBB Genel Kurulu Sonrası Komisyon ve Kurullar Belli Oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu sonrası oluşturulan komisyon ve kurullar açıklandı. Marmaris Ticaret Odası'ndan 2 isim farklı komisyonlarda görev alırken, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi İl Delegeliği'ne ve Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı'na ise yine MTO'dan 2 isim seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu sonrası oluşturulan komisyon ve kurullar belli oldu. Marmaris Ticaret Odası'ndan 2 isim farklı komisyonlarda görev alırken, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi İl Delegeliği'ne ve Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı'na ise yine MTO'dan 2 isim seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Mayıs ayında gerçekleşen Genel Kurul Seçimi sonrasında Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Avukat S. Ece Baysal yapılan görevlendirmeler sonucunda TOBB Komisyon ve Kurullarında görev aldı. Başkan Ayhan; Ticaret Odaları Konsey üyeliği ve TOBB Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğine seçilirken Yönetim Kurulu Üyesi S. Ece Baysal ise, TOBB Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi olarak seçilmişti. Geçtiğimiz gün Ankara'da yapılan ilk komisyon toplantısında ise S. Ece Baysal Komisyon Sözcüsü olarak görevlendirildi.

Muğla'da gerçekleşen TOBB Sigorta Acenteleri İl Delege Seçimleri'nde ise Şaban Başak İncekara, Marmaris Ticaret Odası'nı temsilen Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) İl Delegesi olarak seçildi.

Son olarak, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı 'nin (TOBBES) 58. Genel Kurul'unda gerçekleşen seçim sonucunda MTO Muhasebe Müdürü Cenk Şahin Denetim Kurulu Üyeliği'ne seçilerek MTO'ya temsil gücünde yeni bir görev daha kazandırdı.

Seçimler sonrası görevlendirilen isimleri yazılı olarak tebrik eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Büyük camiamızın saygın temsilcilerinin teveccühüyle üstlendiğiniz yeni görevinizi kutluyor, sizinle omuz omuza çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum. Bu önemli görevi üstlenerek TOBB'un yurtiçinde ve yurtdışında yükselen itibarına katkılarınızın büyük olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA