TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Aralık Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) Aralık Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Ferhan Sağım ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda kurulun gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler, güncel konular, meclis üyelerinin talepleri ve beklentileri istişare edildi.

Toplantının açılış kısmında konuşmasını ve sunumunu gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Ferhan Sağım, "Odamız koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'muzun çalışmalarını çok değerli buluyorum. Birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla özellikle sanayi tarafıyla baktığımızda kadın sanayici sayımızı arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımız güzel işler yapıyor ve çok başarılılar ama sanayinin de içinde olmalı, büyük ölçekli işlerde de kendilerini göstermelidirler. Bunun için de daha cesur olmak, fırsatları takip etmek, verilen destekleri ve şehrimiz potansiyelini çok iyi bilmemiz gerekiyor" dedi.

Gaziantep'in ekonomik verilerine de değinen Emine Ferhan Sağım, "160 alanda binlerce çeşit üretim yapan bir sanayiye sahip olan Gaziantep bölgelere göre en fazla ihracata sahip il konumunda ve Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firma listesine göre 59 firma ile 3. sıradadır. Halı, makarna ve non-woven ihracatında birinci sırada yer almaktadır. Marka ve patent başvurusunda Türkiye'nin 4. ili konumundadır. 2023 yılında Gaziantep'ten 10 milyar 71 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu yılın ilk 11 ayında ise 9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Gaziantep'ten 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde sektörlerine göre %36,1 oranında en çok tekstil alanında ihracat yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Kadın girişimci sayısının artması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalara hız kesmenden devam ettiklerini belirten TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi de açılış konuşmasında, "Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, yerel ve ulusal düzeydeki projeler, ekonomik fırsatların değerlendirilmesi ve kadınların iş hayatındaki rolünün güçlendirilmesi hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu noktada Gaziantep Sanayi Odası önderliğinde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahi, "2024 yılının sonuna yaklaşırken bu yıl hayata geçirmiş olduğumuz projeler 2025 yılında yapacağımız çalışmaların teminatıdır. Hedeflerimiz doğrultusunda kadın girişimciliğin geliştirilmesi için adımlarımızı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz. Unutmayalım, kadın varsa yarın var. Kadın varsa, gelecek var. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP