Haberler

TOBB Eylül Ayı Sanayi Kapasite Raporu Sayısında Yüzde 9,2 Artış

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince eylülde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artış göstererek 4 bin 493 olarak kaydedildi. Ayrıca, eylülde toplam çalışan sayısı 3 milyon 861 bin 545'e yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) eylülde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 9,2 artarak 4 bin 493 oldu.

TOBB, eylül ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artışla 4 bin 493 olarak kayıtlara geçti.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Eylül 2024'te 95 bin 178 iken bu yılın aynı ayında yüzde 0,4 artışla 95 bin 593 oldu.

Çalışan sayısı, eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 861 bin 545 olarak hesaplandı. Kapasite raporu başına düşen ortalama çalı?an sayısı ise Ağustos 2025'te 40,23 iken Eylül 2025'te 40,4 olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar havalara uçacak! Galatasaray'dan Torreira sürprizi

Galatasaray'dan Torreira sürprizi
Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi

Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.