TOBB Eylül Ayı Sanayi Kapasite Raporu Sayısında Yüzde 9,2 Artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) eylülde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 9,2 artarak 4 bin 493 oldu.

TOBB, eylül ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artışla 4 bin 493 olarak kayıtlara geçti.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Eylül 2024'te 95 bin 178 iken bu yılın aynı ayında yüzde 0,4 artışla 95 bin 593 oldu.

Çalışan sayısı, eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 861 bin 545 olarak hesaplandı. Kapasite raporu başına düşen ortalama çalı?an sayısı ise Ağustos 2025'te 40,23 iken Eylül 2025'te 40,4 olarak belirlendi.