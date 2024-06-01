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TOBB ev sahipliğinde Arabuluculuk ve Tahkimin Türkiye ve Hindistan'da Uygulamaları Semineri düzenlendi

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde ve Adalet Bakanlığı, TOBBUYUM, Hindistan Tahkim ve Arabuluculuk Enstitüsü iş birliğinde Arabuluculuk ve Tahkimin Türkiye ve Hindistan'da Uygulamaları Semineri gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Arabuluculuk ve Tahkimin Türkiye ve Hindistan'da Uygulamaları Semineri düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde ve Adalet Bakanlığı, TOBBUYUM, Hindistan Tahkim ve Arabuluculuk Enstitüsü iş birliğinde Arabuluculuk ve Tahkimin Türkiye ve Hindistan'da Uygulamaları Semineri gerçekleştirildi.

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren TOBBUYUM Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Nihat Bayar, iş dünyasının çok yüksek bir ivmeyle ilerlediğini ve geleneksel hukuk sistemlerinin bu ivmeye yetişmekte zorluk çektiğini dile getirdi. Bayar, hukuk eğitimlerinin halen 1950'lerin anlayışıyla sürdüğüne dikkati çekerek, "Bunlar tabii değişecek fakat zaman alan şeyler bunlar. Çünkü hukuka yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır. Beşeri sermayeye yapılan yatırım 20 senede, 30 senede, 40 senede sonuç verecek yatırımlardır. Fakat iş dünyasının bunu beklemeye sabrı yok. Bir şekilde Türkiye ekonomisine ve dünya ekonomisine katkı yapmak istiyor. TOBBUYUM da TOBB'un bu girişimlerinin bir sonucu olarak duruyor. Hukuk sistemine katkı yapmak, alternatif çözüm yollarını, tahkimin ve arabuluculuğun Türkiye'de gelişmesini sağlamak ve hatta dünyada da gelişmesini sağlamak bakımından TOBB iş dünyamızın çok önemli bir paydaşı" açıklamasında bulundu.

Programa, TOBB Tahkim Genel Sekreteri İbrahim Nihat Bayar'ın yanı sıra Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Hindistan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Justice Surya Kant katılım sağladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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