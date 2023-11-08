TOBB Eskişehir GGK İcra Komitesi Ziyaretlerde Bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi üyeleri iş birliğini artırmak ve GGK'nın çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmak üzere bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi üyeleri iş birliğini artırmak ve GGK'nın çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmak üzere bir dizi ziyaretlerde bulundu.

TOBB Eskişehir GGK İcra Komitesi Başkanı Yusuf Melih Turan ve Başkan Yardımcısı İlhan Köksal'ın önderliğinde gerçekleşen ziyaretlerde konuşan GGK Başkanı Turan, "GGK üyeleri olarak iyi bir iş birliği içerisindeyiz. Çok güçlü bir kuruluz ve iyi bir beraberlik havası oluşturduk. Gelecek vizyonumuzu ortaya koymak, çalışmalarımızı tanıtmak ve iş birlikleri geliştirmek üzere birtakım ziyaretler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bu çerçevede ziyaretlerin ilki Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile başladı. ESO Başkanı Kesikbaş ile görüşen GGK İcra Komitesi üyeleri yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. ESO Başkanı Kesikbaş, GGK'nın yeni dönemini için kendilerini tebrik etti. ESO koordinasyonunda bulunan TOBB Eskişehir GGK'nın çok güzel işler başaracağına inandığını söyleyen Kesikbaş, her zaman genç girişimcilerinin yanında olduklarının altını çizdi.

Ziyaretlerin sonraki durağı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy oldu. Kendilerini makamında ağırlayan Vali Aksoy'a teşekkürlerini sunan GGK İcra Komitesi Üyeleri, Genç Girişimciler Kurulu'nu tanıttı. Ziyarette Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Meclis Başkan Yardımcısı Nilay Güneş Erdemir'de bulundu. ESO Başkanı Kesikbaş, ESO koordinasyonunda bulunan GGK'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Vali Aksoy, yeni dönemi için GGK üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Girişimciliğin önemine dikkat çeken Vali Aksoy, gençlerin etkili olabilmesi için desteklenmeleri gerektiğini ve bu anlamda Valilik olarak gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

Bir dizi temaslarda bulunan GGK heyeti Eskişehir Ticaret Borsası (ETB)'nı ziyaret etti. ETB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan ve Meclis Başkanı Hasan Öztürk ile görüşen GGK heyeti kendilerini tanıtarak misyon ve hedeflerini açıkladı. Görüşmede iş birlikleri değerlendirildi. ETB Başkanı Zeydan, birlik ve beraberliğin önemini vurgularken Eskişehir'de güçlü bir lobinin oluşturulmasının gerektiğini ve bunun gençlerin atılımı ile olabileceğini belirterek nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

Ziyaret programı Eskişehir Ticaret Odası ile devam etti. Başkan Metin Güler ile görüşen GGK üyeleri yeni dönem çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Güler de birlik ve beraberlik içinde olmanın çok değerli olduğunu, GGK olarak bu uyumu yakaladıkları için tebriklerini iletti.

Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek, Büyükerşen'in makamında görüşmelerde bulunan GGK heyeti, projeleri ve gelecek hedeflerini açıkladı. Büyükerşen, gençlere başarılı olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

GGK Heyeti, ziyaretler sonrası değerlendirme toplantısı yaparak, gelecek hedefleri ve hayata geçirecekleri projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR