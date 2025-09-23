TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Ağustos Toplantısı Gerçekleştirildi

TOBB Erzurum KGK İcra Kurulu Ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Kurulu'nun Ağustos 2025 toplantısı, KGK Yönetim Kurulu Başkanı M. Kübra Alioğulları başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kurulun son dönemdeki faaliyetleri ele alınarak çeşitli projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Gündem kapsamında, "Tarımda Kadın Eli Projesi" ile kadın emeğinin görünürlüğünün artırılması ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar görüşüldü. Projenin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlarla yapılan istişareler kurul üyeleriyle paylaşıldı. Ayrıca, İŞKUR İl Müdürlüğü ve TOBB İl KGK iş birliğiyle yürütülen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) hakkında bilgilendirme yapıldı. Nihai şartları yenilenen proje kapsamında kadın istihdamına dair güncel sayılar değerlendirildi.

Toplantıda, Erzurum'da kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması adına yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekildi. - ERZURUM