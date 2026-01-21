Haberler

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu toplandı

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu toplandı
TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu, 2026 yılı hedefleri ve geçmiş yıl faaliyetlerini değerlendirmek üzere ETSO'da olağan icra kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda YÖK-TOBB iş birliği ve Ters Mentörlük eğitimi gibi konular ele alındı.

TOBB Erzurum GGK 2026 yılının ilk olağan icra kurulu toplantısı ETSO'da gerçekleştirildi

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu'nun Ocak Ayı Olağan İcra Kurulu Toplantısı, ETSO Meclis Üyesi ve Erzurum TOBB GGK Başkanı İsmail Suci başkanlığında, icra kurulu üyelerinin katılımıyla ETSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen başlıca konular: TOBB İl GGK tarafından 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler, etkinlikler ve toplantılar kurul üyeleriyle birlikte değerlendirildi.

TOBB İl GGK'nın 2026 yılında hayata geçirmeyi hedeflediği projeler ve iş birliği protokolleri kapsamında yürütülecek faaliyetlerin planlamaları ele alındı. YÖK - TOBB arasında imzalanan Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü'nün detayları ve öne çıkan maddeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri ile firmalara yönelik "Ters Mentörlük" kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
