TOBB Elazığ Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu Seçimleri İçin Aday Başvuruları Tamamlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 19 Ekim'de gerçekleştirilecek Elazığ genç girişimciler ve kadın girişimcilerin aday başvuruları tamamlandı. Seçimler, genç ve kadın girişimcilerin temsilini sağlamak ve yerel ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 19 Ekim'de gerçekleştirilecek Elazığ genç girişimciler ve kadın girişimcilerin aday başvuruları tamamlandı.

22 Eylül 2023 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Elazığ İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu için icra komitesi seçimleri yaklaşıyor. 19 Ekim 2023 tarihinde yapılacak TOBB Elazığ İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu seçimlerine aday olmak isteyenler için başvuru süreci tamamlandı.

Seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, "TOBB Elazığ Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulu seçimleri, iş dünyasındaki genç ve kadın girişimcilerin temsilini sağlamak ve onların görüşlerini yansıtmak amacıyla düzenleniyor. Seçimlerin sonucunda belirlenecek icra komitesi, kentin girişimcilik ekosistemini destekleyerek yerel ekonomik kalkınmaya önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor. 19 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde birbirinden kıymetli adaylarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ