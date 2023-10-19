TOBB Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında, TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı. Toplantıda, yeni kurumsal kapasite inşa etme süreci ve hizmet kalitesini artırmak için yapılacaklar değerlendirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında, TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ın başkanlık divanında yer aldığı toplantıya katılan bölge oda/borsa başkanlarına, TOBB'un çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı. Toplantıda, yeni kurumsal kapasite inşa etme süreci ve hizmet kalitesini artırmak için yapılacaklar değerlendirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve başkanlık divanı üyeleri, toplantıda sorun ve taleplerini dile getiren, yürüttükleri faaliyetleri hakkında bilgiler veren Oda ve Borsa Başkanlarını ayrı ayrı dinledi.

Toplantı öncesinde Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki oda ve borsa başkanlarıyla bölgenin sorunlarını istişare eden Başkan Özakalın da toplantıda, Erzurum'un ve bölge iş dünyasının sorun ve taleplerini ifade edip, bunların çözümü için gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplantı sonrası TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkan Özakalın, Erzurum'daki oda ve borsa başkanlarıyla fotoğraf çektirdi. - ERZURUM