EBRD ve TOBB'dan yönetim kurullarında kadın üye sayısının artırılması için iş birliği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle Ankara'da "Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadınların Temsilinin İyileştirilmesinin Desteklenmesi: Mevzuat ve Düzenlemeler Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, çalıştayın açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, kadınların iş yaşamında daha çok temsil edilmesi ve toplumdaki yerinin güçlendirilmesi için 2007'den bu yana yoğun çaba içerisinde olduklarını aktardı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun çabasıyla başlayan bu hareketin, bugün sayısı 8 bini geçen gönüllü kadın girişimcisiyle bölgedeki en aktif ve geniş kadın girişimci ağı haline geldiğine işaret eden Günay, "Düzenlediğimiz mobil yazılım geliştirme, sosyal medya üzerinden satış-pazarlama, dijital ve yeşil dönüşüm eğitimleriyle, 100 bine yakın kadın girişimcimize ulaşarak, çalışan ve girişimci kadınların yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağladık. Tüm bu faaliyetler kadınların 'Ben de yapabilirim' diyebilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

"Yönetim kurulu ve üst yönetim düzeyinde çeşitliliği teşvik ediyoruz"

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner de toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesinin EBRD'nin önceliklerinden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kadınların farklı iş türlerine ve kurumsal liderlik pozisyonlarına erişebilmeleri için daha fazla, daha iyi fırsatlar yaratmak amacıyla tüm sektör ve bölgelerimizdeki müşterilerimizle yakın iş birliği içerisindeyiz. İyi kurumsal yönetim ve etkin karar vermenin temel bir bileşeni olduğu için yönetim kurulu ve üst yönetim düzeyinde de çeşitliliği teşvik ediyoruz."

BM Sürdürülebilir Borsalar Girişimi Koordinatörü Anthony Miller da Sürdürülebilir Borsalar Girişimi'nin faaliyetlerini anlattı.

Konuşmalarının ardından, yönetim kurullarında kadın üyelerin yer almasının önemine ilişkin yapılan akademik çalışmaların sunumu gerçekleştirildi.