TOBB'da yönetim kuruluna seçilen ilk kadın üye: Işınsu Kestelli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ilk kadın yönetim kurulu üyesi olan İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, önceliğinin tarım ve hayvancılık sektörünün önünün açılması olacağını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ilk kadın yönetim kurulu üyesi olan İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, önceliğinin tarım ve hayvancılık sektörünün önünün açılması olacağını bildirdi.

İzmir Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Işınsu Kestelli, bugün yapılan genel kurulda TOBB'un 79 yıllık tarihinde, yönetim kuruluna seçilen ilk kadın üye oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kestelli, Türk iş dünyasının çatı örgütü olan TOBB'da İzmir'i temsil etme fırsatı bulduğum için büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar'a da verdikleri destek için teşekkür eden Kestelli, "Öncelikli gündemim, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın tüm bileşenleriyle stratejik sektör olarak önünün açılmasına gayret etmek olacak." ifadelerini kullandı. ???????