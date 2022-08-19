Tobb: Bu Yılın İlk 7 Ayında Kapanan Şirket Sayısı, 2021'in İlk 7 Ayına Göre Yüzde 78,6 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; temmuz ayında, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,1 azaldı. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına göre yüzde 31,1 oranında geriledi. Yılın ilk 7 ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 2021’in ilk 7 ayına göre yüzde 10,1 azaldı. Söz konusu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 78,6 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; temmuz ayında, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,1 azaldı. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına göre yüzde 31,1 oranında geriledi. Yılın ilk 7 ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 2021'in ilk 7 ayına göre yüzde 10,1 azaldı. Söz konusu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 78,6 arttı.

TOBB, temmuz ayına dair kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini bugün yayınladı. Açıklanan veriler, temmuz ayında kurulan şirket, ticari işletme ve kooperatif sayısındaki azalmaya ve yılın ilk 7 ayında ise kapanan şirket sayısındaki dramatik artışa işaret etti.

TOBB'un kurulan ve kapanan şirket istatistikleri şöyle:

TEMMUZ 2022'DE KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 37,7 AZALDI

Temmuzda, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,1 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 39,9, kapanan kooperatif sayısında yüzde 33,9, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,3 azalma oldu.

TEMMUZ AYINDA GÜMÜŞHANE, BAYBURT VE ARDAHAN'DA ŞİRKET KURULMADI

Temmuz 2022'de kurulan toplam 8 bin 467 şirket ve kooperatifin yüzde 85,6'sı limitet şirket, yüzde 12,9'u anonim şirket, yüzde 1,4'ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,4'ü İstanbul, yüzde 8,9'u Ankara, yüzde 5,2'si Antalya'da kuruldu.

Temmuzda Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

TEMMUZDA KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 31,1 AZALDI

Bu yılın ilk 7 ayında toplam 75 bin 373 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 64 bin 972 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 73,9'unu, 9 bin 383 anonim şirket ise yüzde 25,5'ini oluşturdu.

- Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına göre yüzde 31,1 oranında azaldı.

TEMMUZDA BİN 425 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Temmuz 2022'de kurulan bin 425 yabancı ortak sermayeli şirketin 729'u Türkiye, 101'i Rusya Federasyonu, 97'si İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan bin 425 yabancı ortak sermayeli şirketin 145'i anonim, bin 280'i limitet şirket oldu. 2022 yılında kurulan şirketlerin bin 664'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 632'si gayrimenkul acenteleri ve 541'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteriyor.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,2'si, yabancı sermayeli ortak payını oluşuyor.

TEMMUZDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI, 2021 YILININ AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 53,7 ARTTI

Temmuz 2022'de, Temmuz 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,0, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,9 arttı.

Temmuz ayında kapanan şirket sayısı, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 53,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında ise yüzde 30,3 azalma oldu.

YILIN İLK 7 AYINDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 78,6 ARTTI

2022'nin ilk 7 ayında, 2021'in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,5 arttı, ancak kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 azaldı.

2022'nin ilk 7 ayında, 2021'in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 78,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 71,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,5 arttı.