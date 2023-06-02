TOBB Başkanlığına Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79. Genel Kurulu sonrası, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Yıldırım ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir'in TOBB'daki görevleri belli oldu. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkanlığına yeniden seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79. Genel Kurulunun ardınan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Yıldırım ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir'in TOBB'daki görevleri de belli oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 79. Genel Kurulda yapılan seçimde, 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu. TOBB ETÜ'deki Genel Kurul toplantısına Sivas TSO'yu temsilen, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir'in yanı sıra, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Üst Kurul Delegesi Necati Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Serhat Ay katıldı.

Osman Yıldırım, TOBB Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi

TOBB'da önceki dönemlerde, Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı görevini yürüten Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Yıldırım, TOBB'un önemli organlarından biri olan ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Genel İdare Kurulu Üyesi olarak Sivas iş dünyasını Ankara'da en iyi şekilde temsil edeceğini kaydeden Osman Yıldırım, "İş dünyamızın sorun ve taleplerini Ankara'ya taşıyarak çözümü için mücadele edeceğiz. Bizlere bu görevi layık gören TOBB başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Sivas iş dünyası, camiamız ve şahsım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zeki Özdemir, Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey üyeliğine seçildi

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, TOBB 79. Genel Kurulunda Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği'ne seçildi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79. Genel Kurulunda güven tazeleyerek TOBB başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nun oluşturduğu listede, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği'ne seçildi.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, yeniden TOBB başkanlığına seçilen Rifat Hisarcıklıoglu'nu tebrik ederek, "TOBB 79. Genel Kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Başta birlik başkanımız olmak üzere, TOBB Yönetim Kurulumuzu, komisyonlarımızı, konseylerimizi ve TOBB kurullarında görev alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - SİVAS