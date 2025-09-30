TOBB Başkanı Yavuz: Sigorta Sektöründe Yeni Ürünlere Odaklanmalıyız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkanı Nevzat Yavuz, sektörün gelişmesi için yeni ürünlerin üretimi ve satışına odaklanılması gerektiğini bildirdi.

Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 14'üncü Sigortacılık Haftası kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen "4'üncü Uluslararası Sigorta Zirvesi"nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de 19 bin 200 sigorta acentesi olduğu bilgisini veren Yavuz, meclis olarak acentelerin haklarını koruduklarını ve son dönemde çıkan yasal mevzuata ilişkin sorunları kamu temsilcilerine ilettiklerini söyledi.

Yavuz, sektörün ülkede geliştiğine dikkati çekerek, "Sigortacılık hem sigorta şirketleri hem de acenteleri yönünden sürekli bir evrim geçiriyor. Bunların başında dijitalleşmeyi ifade edebiliriz. Sigorta acenteleri olarak dijitale asla karşı değiliz. Kovid-19 salgını döneminde esnaflar zorlanırken sigorta acenteleri bu konuda gayet şanslıydı, her yerden poliçesini düzenleyebiliyordu." dedi.

4'üncü Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde de dijitalleşmenin ele alındığına işaret eden Yavuz, "Dijitalleşme olmazsa olmazımız, buna karşı değiliz. 19 bin 200 acente dijitalleşmeye hazır. Sermaye gruplarının sigorta acentelerinden farklı fiyat uygulamalarından şikayetçiyiz." diye konuştu.

Yavuz, bu kapsamda ilgili kanunda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini belirterek, son bir yıl içinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) gerçekleştirdiği düzenlemeleri takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Dijitalleşmenin, sigortalıya daha kolay ulaşılması imkanını beraberinde getirdiğine dikkati çeken Yavuz, poliçelerin de dijital ortamda sunulduğunu anlattı.

"Yeni ürünlerin piyasaya çıkması lazım"

Sektörün, Avrupa ülkeleri düzeyinde olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Sektörün sürdürülebilir büyümesi için yeni ürünler çıkması lazım. Pandemi döneminden sonra popüler ürün, tamamlayıcı sağlık sigortalarıydı ve çok revaçta oldu. Ürünlerin geliştirilmesi lazım. Son dönemde bazı sigorta şirketleri gerçekten finansal sigortalar konusunda epey yol katettiler. Yeni ürünlerin piyasaya çıkması gerekiyor. Sigorta acentelerinin sadece kaza ürünlerine, trafik kaskoya odaklanmaması gerekiyor. Acenteler olarak sektörün gelişmesi için biz de yeni ürünlere, yeni ürünlerin satışına odaklanmalıyız."

Yavuz, sigorta acenteleri olarak fuar düzenleyecekleri bilgisini vererek, yarın başlayacak fuara vatandaşları davet etti.