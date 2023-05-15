TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan seçim açıklaması Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha gösterdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde Milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir. Milletimizin teveccühü ile Meclis'e seçilen milletvekillerimize başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da aynı olgunluk ve suhuletle tamamlanarak milli iradenin tecelli edeceğine inanıyorum."