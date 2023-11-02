TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek '100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi'nde yaptığı ev sahipliği için teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Başkan Böcek'e '100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi'nde yaptığı ev sahipliği için teşekkür etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Antalya Büyükşehir Belediyesi ziyaretine Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, oda başkanları ve iş dünyasından isimler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ziyareti için teşekkür ederek, "Antalya'da iş dünyamız ile çok güzel iş birlikteliğimiz var. Büyükşehir Belediyemiz ve ANSİAD ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz 100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi'ne katılarak bizlere önemli bir destek verdiniz. Çok yüksek bir katılım ile girişimci adaylarını iş dünyası ile buluşturduk. Çok güzel bir etkinlik oldu" dedi.

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ PROJESİ ÖNEMLİ

TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu ise Başkan Muhittin Böcek'e Girişimcilik Zirvesi'nin çok başarılı geçtiğini belirterek, "Ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederim. Bu tür etkinlikler ülkemizin geleceği noktasında çok önemli. Girişimcilik merkezi açma projeniz çok güzel. İş dünyası olarak bu tür girişimlerin her zaman yanındayız. İş dünyamız ile birlikte gerçekleştirdiğiniz 100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi için teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Böcek, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet ile bir süre sohbet etti. Başkan Muhittin Böcek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ziyaret anısına kitap hediye etti.