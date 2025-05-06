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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Vergi Sistemi Adil ve Şeffaf Olmalı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Vergi Sistemi Adil ve Şeffaf Olmalı
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vergi sisteminin adil ve şeffaf olması gerektiğini vurgulayarak, girişimcinin çalışma şevkini kıracak müdahalelerden kaçınılması gerektiğini açıkladı. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleye destek verdiklerini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz" dedi.

Sosyal medya hesabından vergi sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, "Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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