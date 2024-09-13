Üye Girişi
Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van'da İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni'ne Katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen 'İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kentin turizm potansiyelini hareket geçirecek projelerden bahsetti ve yerel ürünlerin coğrafi işaret tescilleriyle koruma altına alındığını vurguladı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'da 'İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı.

Van'a gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret edip ardından, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı. Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van'ın turizm potansiyelini hareket geçirecek ve ticareti canlandıracak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Daha önce 52 bin kişilik Van kahvaltısıyla dünya rekoru kırmıştık. O zaman da TOBB olarak sizlerle beraberdik. Şimdi de ikincisi düzenlenen fuarla Van'ın ünlü yeme içme kültürünü ülke çapında tanıtıyoruz. Fuarlar turizm potansiyelini hareket geçiriyor ve ticareti canlandırıyor. Van Shopping Fest ile buranın bir alışveriş merkezi haline gelmesi için uğraş veriyoruz. Bu faaliyetleri Ankara'dan takip ediyorum." diye konuştu.

'18 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARETE KAVUŞTU'

Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaret tescilleriyle kentin kültürel değerlerinin koruma altına alındığını belirterek, yöresel ürünlere sahip çıkıldığını ve 18 ürünün coğrafi işarete kavuştuğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Odamızın girişimleriyle Van Tekstil Kent, Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık Bölgesi ve call centerler gibi önemli projelerin hayata geçirilmiş olması bizler için gurur verici. Odamız akrediteli bir odadır. Akredite oda, otellerde yıldızlama sistemi gibidir. Bizde de en yüksek 5 yıldızdır. Bu yıldızları ben vermiyorum, bana kalsa bütün odalarıma 5 yıldız veririm. Fakat bu yıldızlar, Uluslararası Akredite Kurulu tarafından verilir. 2 senede bir, odalarımızın hizmet kalitesini denetlerler. Van Ticaret Odamızı denetlediler ve kalitesi tam 5 yıldızdır. Yani sizlere 5 yıldızlı hizmet sunduğunu belgelemiş durumdadır." dedi. Hisarcıklıoğlu, "TOBB imkanlarımız ölçüsünde Van'da bir fen lisesi ve ilköğretim okulu yaptık. Erciş ilçesinde ise bir okul ve spor salonu açılışı yapacağız. Serhat şehrimiz dış ticaretini artırmak üzere. Kapıköy Gümrük Kapısı'nı yeniledik. Van'a ne geliyor, döviz geliyor. Bütün işletmeciler bu durumdan faydalanıyor. İyi günde de, kötü günde de şehrimizin yanında olmaya çalıştık" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmasının ardından kentte istihdam oluşturan işletmecilere plaketlerini verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Kültür Turizm Tarım Van

Amca Salim Güran'ın son ifadesi: Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için arama kayıtlarını sildim

"Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için silmiştim"

 Narin'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum

Narin'in babası şüphelendiği ismi canlı yayında açık açık söyledi

 Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü

Konu mide bulandırıcı olunca, çocuğu için de harekete geçildi
Alışveriş merkezinde korkunç olay! Tuvalette cansız bedeni bulundu

Alışveriş merkezinin tuvaletine girenler, korkunç manzarayla karşılaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri! 2024 Mevlid Kandili mesajları resimli görseller | Mevlid Kandili mesajları ayetli, hadisli | En güzel Mevlid Kandili mesajları Instagram, Whatsapp.. İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Mevlid kandili sözleri ve mesajları! En güzel mevlid kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları! 14 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Eylül Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 14 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Lavinia ne demek? Şopar ne demek? Şopar kime denir, anlamı nedir? Tutto Passa ne demek?
title