TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi 30 milyar dolara ulaşabilir

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilere yönelik, geçen yıl karşılıklı ticaretin olumlu yönde geliştiğini ve bu yılın ilk 7 ayında ciddi bir büyüme görüldüğünü belirtti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilere yönelik, "Geçen yıl karşılıklı ticaretimiz olumlu yönde gelişme gösterdi. Bu yılın ilk 7 ayında ise ticaretimizde ciddi bir büyüme görüyoruz. Yakalanmış olan ivme ile ilk aşamada 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolarlık ticaret hacmini gerçekleştirebiliriz" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ankara'da ziyaretlerde bulunan Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar Suudi Arabistan'da 24,9 milyar dolar değerinde 390 projenin başarıyla tamamlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik şirketinin 42'si Türk şirketi. Dünyada ikinciyiz, Çin'den sonra biz gelmekteyiz. 133 ülkede 11 binden fazla projeyi başarıyla üstlendik. Turizm destinasyonu olarak Türkiye dünyada 6'ncı sırada. Bundan 30 sene önce bunların hiçbirisi yoktu. Müteahhitlik firmalarımız Suudi Arabistan'da bugüne kadar 24,9 milyar dolar değerinde 390 proje üstlenmiştir. Karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik alanında büyük bir potansiyel var. Önümüzdeki dönemde, birlikte daha çok iş yapmak istiyoruz. Üçüncü ülkelerde de iş birliği yapmak istiyoruz. Suudi Arabistan'ın etkili olduğu coğrafyalarda da iş birliği yapmak istiyoruz. İnşaat alanından geçmişteki uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesini bekliyoruz. Bu çerçevede, iş insanlarımızın vize almalarında sağlanan kolaylık için teşekkür ediyorum."

'TİCARETİMİZDE CİDDİ BİR BÜYÜME GÖRÜYORUZ'

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ticari ve ekonomik ilişkilerine de değinen Hisarcıklıoğlu, "İkili ticari ilişkilerimizin ihracat boyutunda 2020 yılında ciddi gerileme yaşanmıştı. 2021 yılında ise Türkiye'den Suudi Arabistan'a ihracatımız adeta durma noktasına gelmişti. Geçen yıl karşılıklı ticaretimiz olumlu yönde gelişme gösterdi. Bu yılın ilk 7 ayında ise ticaretimizde ciddi bir büyüme görüyoruz. Yakalanmış olan ivme ile ilk aşamada 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolarlık ticaret hacmini gerçekleştirebiliriz. Ülkemizde Suudi Arabistan tarafından bugüne kadar 2 milyar dolar civarında doğrudan yatırım gerçekleşti. Hepimiz biliyoruz ki bu meblağ Suudi Arabistan'ın potansiyelini yansıtmaktan uzaktır" diye konuştu.

'POLİTİK İLİŞKİLER EKONOMİK AKTİVİTELERLE TAMAMLANMALI'

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Alkhorayef ise ziyaretinde özel sektörle buluşmaya özen gösterdiğini belirterek, "Politik ilişkilerin ekonomik aktivitelerle tamamlanması gerekiyor. Çok şükür iki ülke arasında ilişkiler çok iyi durumdadır. Özellikle büyük bir özen gösterildiği için iki ülkenin liderleri bu hususa çok önem gösteriyor. Biz Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki son yıllardaki olumlu gelişmeler de siyasi ve ticari ilişkilere olumlu olarak yansımıştır. Bu gelişmeler bizim 2030 vizyonumuz için çok önemli. Sanayi, enerji, lojistik ve madencilik sektörleri bizim için oldukça önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Alkhorayef, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında siyasi ve ticari ilişkilerin olumlu seyrettiğini kaydederek, "Suudi Arabistan'daki sanayi ile madencilik alanındaki yatırım fırsatlarının ne kadar önemli olduğunu Türk yatırımcılara tanıtmak için bu ziyarette bulunuyoruz. Biz Türk yatırımcısına güveniyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin bu fırsatlardan yararlanmasını canı gönülden temenni ediyoruz" dedi.

Bugün aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan'daki madencilik alanında bir anlaşma imzaladıklarını belirten Bakan Alkhorayef, "İnşallah bu ziyaretimizi İstanbul'da tamamlayacağız. Bu ziyaret çerçevesinde bazı şirketleri de ziyaret edeceğiz. İki ülke arasındaki iş birliğinin canlanmasını çok güzel gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.