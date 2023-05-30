TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türk iş dünyası küresel platformlarda temsil ediliyor ama liderlerimizi vize kuyruklarında bekletiyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizi yurt dışında, iş dünyası içinde en iyi şekilde temsil ediyoruz. Milletlerarası Ticaret Odası'nda, Avrupa Odalar Birliği'nde, İslam Odası'nda, Türk dünyasını bir araya getiren Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nda ve hatta Asya-Pasifik Konfederasyonu'na kadar küresel platformların tümünde Türk iş dünyasını ya başkan ya başkan vekili ya yönetim kurulunda temsil ediyoruz. Buralarda Türk iş dünyasının sesini duyuruyor, hakkını savunuyoruz. Ülkemize yeni ihracat ve yatırım imkanları sağlamak için uğraş veriyoruz. Ama ne yazık ki buna liderlik edenleri vize kuyruklarında bekletiyoruz. Oysa özel sektörün kanaat önderlerinin dış temaslarını kolaylaştırmak lazım ki yolumuz açılsın, daha fazla ihracat yapılsın; üretim, yatırım olsun. Dolayısıyla oda-borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz" dedi.

TOBB'un 79. Olağan Genel Kurul'u kapsamında düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni bugün Ankara'da yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende şunları söyledi:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, BU TOPRAKLARDA KADER BİRLİĞİ YAPMIŞ MİLYONLARIN EN GÜZEL ORTAKLIĞI VE ESERİDİR"

"Bu yıl, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı. Bunun gururunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığı ve eseridir. Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Sene başında ne yazık ki çok büyük bir afet yaşadık. 6 Şubat depremlerinde, aralarında camiamız mensuplarının da olduğu pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Cenabıhak'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Devlet ve millet olarak gösterdiğimiz büyük dayanışmayla yaraları sarıp şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağımızda, yüreklerimizi yakan bu acıları bir nebze olsun dindirebildiğimize de inanıyorum.

"ARTIK SEÇİMLERİ GERİDE BIRAKMA VE DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE İÇİN HEP BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞMA ZAMANI"

Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye seçim sürecini sükünetle ve suhuletle tamamladı. Milletimizin teveccühüyle bir seçimden daha başarıyla çıktınız. Seçildikten sonra ilk olarak TOBB'a yaptığınız bu ziyareti, iş dünyasına verdiğiniz önemi göstermesi açısından çok değerli görüyor ve camiamız adına size teşekkür ediyoruz. Önceki 21 yılda olduğu gibi, aynı azimle ve inançla çalışmayı sürdüreceğinizi biliyoruz. Reformcu ve icracı vizyonunuzla ülkemize yeni başarılar yaşatacağınıza inanıyoruz. Sizi bir kez daha yürekten tebrik ediyoruz. Seçimlerde milli irade tecelli etti. Milletimiz, ferasetiyle tercihini yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, ülkemizi, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirdi. Artık seçimleri geride bırakma, dengeleri yerine oturtma, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çok çalışma zamanı.

"ODALAR VE BORSALAR, REEL SEKTÖRÜN HİZMET MERKEZLERİ HALİNE GELDİ"

Sayın Cumhurbaşkanım, bugün bir araya gelmemizin nedeni, Hizmet Şeref Belgesi Töreni. Yarın da seçimli genel kurulumuz var. Büyüklerimizin dediği gibi, marifet iltifata tabidir. İşte biz de burada, camiamıza en uzun süre hizmet etmiş arkadaşlarımıza, fazlasıyla hak ettikleri hizmet şeref belgelerini takdim etmek üzere bir araya geldik. Ne mutlu bizlere ki camiamızda hep böyle değerli insanları tanıdık ve birlikte çalıştık. Onların emekleri ve gayretleriyle odalar ve borsalar, reel sektörün hizmet merkezleri haline geldi. Kurumsal hizmet kapasiteleri büyüdü; daha iyi, daha kaliteli hizmet sundular. Dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştük. Şirketlerimizin büyümesini, dışarıya açılmasını sağladılar. Böylece memleketimize daha çok yatırım, üretim, ihracat ve istihdam kazandırdık. Tüm bunları el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle başardık. Allah, bu ülke için emek veren, akıl ve alın teri döken herkesin başarılarını daim etsin diyorum.

"ODA VE BORSA BAŞKANLARIMLA BİRLİKTE, YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİL HAYALİMİZİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİK"

Sayın Cumhurbaşkanım, siz iş hayatından geldiniz. Üretimin ve ticaretin zorluklarına en az bizim kadar vakıfsınız, daha da çoğuna vakıfsınız. Reel sektörden gelmiş biri olarak da hep bu camianın yanında yer aldınız. Genel kurullarımızda ve ekonomi şuralarında saatler boyunca sorunlarımızı dinlediniz. Pek çok faaliyetimize katılıp Türk iş alemine desteğinizi gösterdiniz. Sizin liderliğinizde, iş ve yatırım ortamını kolaylaştıran, üzerimizdeki yükleri azaltan pek çok düzenleme hayata geçti. Tarihi bir başarı elde ettiğimiz yerli ve milli otomobil hayalimiz, yine sizin vizyonunuz ve himayenizde gerçeğe dönüştü. 2017 yılındaki genel kurulumuzda siz, bize güvenmiş ve bu görevi tevdi etmiştiniz. Oda ve borsa başkanlarımla birlikte, hamdolsun, üzerimize aldığımız tüm görevlerde olduğu gibi bunu da başarıyla yerine getirdik. Bizlere güveniniz ve desteğiniz için, şahsım adına size en içten şükranlarımı arz ediyorum.

"YAŞADIĞIMIZ SIKINTILARI AKTARABİLECEĞİMİZ TOBB EKONOMİ ŞURASININ DÜZENLEMESİNİ ARZ EDİYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanım, bizler, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak için emek verecek, çalışacak, üreteceğiz. Yine sizin başlattığınız istihdam seferberliğinde, Nefes Kredisi'nde ve Türkiye'nin otomobilinde olduğu gibi, bundan sonra da devletimizin bize verdiği her görevde, Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğiz. Daha hızlı koşmaya, ülkemizi daha ileriye taşımaya hazırız. Bunu mümkün kılmak için, başta finansmana erişim olmak üzere, karşımıza çıkan zorlukları sizinle paylaşmak istiyoruz. Sizin çözüm odaklı yaklaşımınızın iş dünyamıza büyük moral vereceğine inanıyoruz. Bunun için de yine sizin liderliğinizde ve uygun göreceğiniz bir tarihte, yaşadığımız sıkıntıları aktarabileceğimiz TOBB Ekonomi Şurası'nın düzenlemesini takdirlerinize arz ediyoruz.

"BİZLER, SADECE GÜNÜ KURTARMAK, MEVCUTLA YETİNMEK GİBİ BİR ANLAYIŞTA ASLA OLMADIK"

Sayın Cumhurbaşkanım, bizler, oda ve borsa başkanları, sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta asla olmadık. Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Kadim Ahilik teşkilatımızın günümüzdeki temsilcileri olarak, ecdadın bize bıraktığı bu kutlu emaneti muhafaza etmek için uğraş veriyoruz. Biliyoruz ki sadece şikayet etmek, sadece talep etmek bize yakışmaz. Sorunlar ve tespitlerle birlikte çözüm önerilerini hazırlıyor, sizinle ve bakanlarımızla istişare ediyoruz. Sağ olsunlar, kabinedeki yol arkadaşlarınızdan da hep destek gördük. Bugün aramızda bulunan kıymetli bakanlarımız, reel sektörümüzün rekabet gücünü artıran, büyümeye ivme kazandıran pek çok reforma imza attı. Camiamızın da bakanı olan Ticaret Bakanımız, iş ortamını kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçirdi. İhracatta rekor seviyelere ulaşılmasını sağladı. Değerli bakanlarımıza, Türk iş dünyası adına teşekkürler ediyoruz.

"ODA-BORSA CAMİAMIZIN DA YEŞİL PASAPORTU FAZLASIYLA HAK ETTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizi yurt dışında, iş dünyası içinde en iyi şekilde temsil ediyoruz. Milletlerarası Ticaret Odası'nda, Avrupa Odalar Birliği'nde, İslam Odası'nda, Türk dünyasını bir araya getiren Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nda ve hatta Asya-Pasifik Konfederasyonu'na kadar küresel platformların tümünde Türk iş dünyasını ya başkan ya başkan vekili ya yönetim kurulunda temsil ediyoruz. Buralarda Türk iş dünyasının sesini duyuruyor, hakkını savunuyoruz. Ülkemize yeni ihracat ve yatırım imkanları sağlamak için uğraş veriyoruz. Ama ne yazık ki buna liderlik edenleri vize kuyruklarında bekletiyoruz. Oysa özel sektörün kanaat önderlerinin dış temaslarını kolaylaştırmak lazım ki yolumuz açılsın, daha fazla ihracat yapılsın; üretim, yatırım olsun. Dolayısıyla oda-borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz. Her zaman bizim yanımızda oldunuz, reel sektörün yanında duran sizden bu konuda müjdeler geleceğine inanıyor bu camia.

"BU CAMİNANIN MENSUPLARI, HER SENE DAHA ÇOK İŞ, DAHA ÇOK AŞ SAĞLIYOR"

Sayın Cumhurbaşkanım, bu camianın mensupları, türlü sıkıntılara rağmen, sizin de verdiğiniz büyük destekle her sene daha çok iş, daha çok AŞ sağlıyor. Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı, işte bu salonda gördüğümüz insanlar ve temsil ettikleri kitle yapıyor. Girişimcilerimizle, onların asli temsilcileri olan odalarımızla, borsalarımızla, başkanlarımızla, meclislerimizle, genel sekreterlerimizle, yani bu salonu dolduran ve bu ülkenin her karışında alın teri olan vefakar ve cefakar dostlarımla iftihar ediyorum. Başaracak daha çok hedefimiz, birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var."