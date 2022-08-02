Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika gündem: Kavcıoğlu: 'Türk lirası cinsi ihracat ve yatırım kredileri 2022 yılı başından itibaren hızlı bir artış göstermiştir' - Haberler

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