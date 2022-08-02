Son dakika gündem: Kavcıoğlu: "Türk lirası cinsi ihracat ve yatırım kredileri 2022 yılı başından itibaren hızlı bir artış göstermiştir" - Haberler

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Son dakika gündem: Kavcıoğlu: "Türk lirası cinsi ihracat ve yatırım kredileri 2022 yılı başından itibaren hızlı bir artış göstermiştir"

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katıldı. (2)

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AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu Türkiye Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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