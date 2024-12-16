TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Tekirdağ ihracatının yüzde 50'sini Çerkezköy yapıyor"

Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tekirdağ ihracatının yüzde 50'sini Çerkezköy yapıyor" dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, bölgenin güncel durumu, sanayi sektöründeki gelişmeler ve üyelerin talepleri hakkında kapsamlı bilgileri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile paylaştı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Çerkezköy TSO Başkanı Ahmet Çetin, öncelikle ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerini iletti. Bölgenin ülke ekonomisine kattığı değerden bahseden Oda Başkanı Çetin, bölgenin gelişimi hakkında da bilgiler verdi. Odanın gerçekleştirdiği ve üyelerin potansiyelini arttırmaya yönelik projeleri hakkında da bilgiler veren Başkan Ahmet Çetin, gerçekleştirdiği görüşmelerde üyelerden gelen öneri ve talepleri de TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na aktardı.

Üyelerin talepleri aktarıldı

Bölgenin sorunlarına değinen Oda Başkanı Ahmet Çetin, ilk olarak yer altı su kaynaklarının günden güne azalıyor olmasına değinerek bu konuda atılan adımlar ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler vererek çözüm önerileri konusunda destek talebinde bulundu. Üretim üssü konumunda olması nedeniyle her yıl yüzde 10 büyüyen Çerkezköy, Kapaklı, ve Saray'da araç yoğunluğuna değinen Başkan Çetin, TÜVTÜRK araç muayene istasyonunun kazandırılmasının üyeler başta olmak üzere bölgeye önemli bir değer katacağını ve büyük bir soruna çözüm olacağını ifade ederek, Çerkezköy, Kapaklı, Saray arasında bir noktaya araç muayene istasyonunun kurulması talebini iletti.

Çetin, bir diğer sorun olarak üyelerden gelen krediye ulaşma konusunu gündeme getirerek, Esnaf ve Sanaatkarlar Odası'nda olduğu gibi üyelere de böyle bir kolaylık sağlanması yönündeki önerisini ifade etti. Çetin ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından esnaf, tacir ve sanayicinin krediye ulaşabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Yaşayan Makro planların önemine değinen Çetin, bölgede sanayicilerin ihracat hamlelerini daha da arttıracağını inandığı yeşil pasaport hususunu dile getirerek, belirli şartları yerine getiren sanayicilerin yeşil pasaport sahibi olmaları yönündeki görüşlerini paylaşarak, bu vesile ile bölgede ihracatın daha da artacağını ifade etti. Başkan Çetin, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği sektör toplantısında üyelerden gelen taleplerden bir tanesi olan Yapı Denetim Sisteminde Yapılan Düzenlemelerin Yeniden Gözden Geçirilmesi huşunu da Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na aktararak desteklerini talep etti. Çetin son olarak birçok sektörün faaliyet gösterdiği bölgemizde savunma sanayi firmalarının da gösterdiği artışa değinerek, Savunma Sanayi Ofisi'nin Odamızda kurulması konusunda destek talebinde bulundu.

"Tekirdağ ihracatının yüzde 50'sini Çerkezköy yapıyor"

Çerkezköy'ün bir sanayi şehri, bir ihracat üssü olduğunu belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Neredeyse Tekirdağ'ın ihracatının yüzde 50'sini tek başına Çerkezköy yapıyor. 400 tane üretim tesisimiz var. Onlarla gurur duyuyoruz, odamız da onların hizmetinde. Allah razı olsun, ben sizlere teşekkür ediyorum. Odamız hizmet kalitesi standartları açısından tam beş yıldızlı. Bugün Londra, Paris, Berlin odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamız da aynı standartta hizmet veriyor. Sizin hizmet kalitenizden, standardınızdan dolayı başta Ahmet Çetin olmak üzere yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Yıldızı ben vermiyorum, siz uluslararası akredite bir kuruluştan alıyorsunuz. Londra, Berlin, Paris odaları üyelere hangi standartlarda hizmet veriyorsa Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamız da aynı standartta hizmet veriyor. Ahmet Kardeşimle biz Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi'nde beraberiz. O'nun bilgisinden, tecrübesinden Ankara'da bizzat ben istifade ediyorum. İki tane kadın meclis üyemiz var. Bunun için de sizi kutluyorum. İnşallah gelecek dönem daha fazla olacak" dedi

"Açılışı beraber yapacağız"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın talebi doğrultusunda Kapaklı'da bir okul yaptıklarını belirten Başkan Hisarcıklıoğlu, "Sizlerle beraber yapıyoruz. Neredeyse yüzde 90'ı tamamlandı. Açılışı beraber yapacağız. O zaman misafir olacağız size" diye konuştu.

Meclis üyeleri ile görüştü

Başkan Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından Meclis ve İstişare Kurulu Üyeleri, görüş ve önerilerini paylaştı. Oda Başkanı Ahmet Çetin ve üyelerimizden gelen görüş ve önerileri not eden

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konular ile ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Hediye takdiminde bulundu

Oda Başkanı Ahmet Çetin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na 35 Besleme Ajurlu tablo ile Oda logosunun yer aldığı işlemeli Türk Bayrağı hediye etti. - TEKİRDAĞ