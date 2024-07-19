Üye Girişi
Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tahkim ve arabuluculuk sistemi kültürümüzden geliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kütahya Ticaret Borsası yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, tahkim ve arabuluculuk sisteminin kültürümüzden geldiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, bu sistemin mahkemelere göre daha hızlı ve düşük maliyetli olduğunu vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tahkim ve arabuluculuk sistemi, Adalet Bakanlığımızın geliştirdiği bir sistem. Aslında kültürümüzde var olan bu sistem Ahilik'ten geliyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kütahya Ticaret Borsası yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kütahya'nın antik çağda kurulan dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan önemli şehirlerden olduğunu söyledi.

Kütahya'da tahkim ve arabuluculuk merkezinin kurulduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Tahkim ve arabuluculuk sistemi, Adalet Bakanlığımızın geliştirdiği bir sistem. Aslında kültürümüzde var olan bu sistem Ahilik'ten geliyor. Eğer iki tüccarın arasında bir anlaşmazlık olursa ahi ocağında çözerken biz sonra bunu terk ettik. Bunu kim keşfetti? Batılılar keşfetti. Batılılar buna tahkim dediler, arabuluculuk dediler ve sistemin adını buna çevirdiler. Şimdi biz onlardan kendi sistemimizi ithal ediyoruz. Ne işe yarayacak? İki tüccar arasında anlaşamadıysa. Diyelim ki 1 milyon lira alacak var. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine gitme hakkınız var. Giderseniz tam iki yıl birinci derece mahkeme, iki yıl da ikinci derece mahkeme. Dört sene sürüyor. Ama tahkim ve arabuluculuğa gelirse dört ayda işiniz bitiyor. ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği karar neyse aynı hükümde geçerli."

Hisarcıklıoğlu, tahkim ve arabuluculuk masraflarının da mahkemelere göre daha düşük olduğunu sözlerine ekledi.

Açılış töreninde Kütahya Valisi Musa Işın ve Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin de birer konuşma yaptı.

Hisarcıklıoğlu, programı kapsamında Kütahya OSB'deki TOBB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasındaki Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Kütahya Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında işçiler var

Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında işçiler var

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title