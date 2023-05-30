TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Oda-Borsa camiası yeşil pasaportu fazlasıyla hak ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörün kanaat önderlerinin dış temasının kolaylaştırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Vize kuyruklarında bekletiyoruz. Dolayısıyla Oda-Borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımı ile TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen TOBB 79. Olağan Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi Plaket Töreni'nde konuştu.

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, "Marifet iltifata tabidir" atasözünü kullanarak, "İşte biz de burada, camiamıza en uzun süre hizmet etmiş arkadaşlarımıza, fazlasıyla hak ettikleri Hizmet Şeref Belgelerini takdim etmek üzere bir araya geldik. Ne mutlu bizlere ki, camiamızda hep böyle değerli insanları tanıdık ve birlikte çalıştık. Onların emekleri ve gayretleriyle, Oda ve Borsalar, reel sektörün hizmet merkezleri haline geldi. Kurumsal hizmet kapasiteleri büyüdü, daha iyi, daha kaliteli hizmet sundular. Dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştüler. Böylece memleketimize daha çok yatırım, üretim, ihracat ve istihdam kazandırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş hayatından geldiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, ona hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Üretimin ve ticaretin zorluklarına vakıfsınız. Reel sektörden gelmiş biri olarak da hep bu camianın yanında yer aldınız. Genel Kurullarımızda ve Ekonomi Şuralarında, saatler boyunca, sorunlarımızı dinlediniz. Pek çok faaliyetimize katılıp, Türk iş alemine desteğinizi gösterdiniz. Sizin liderliğinizde, iş ve yatırım ortamını kolaylaştıran, üzerimizdeki yükleri azaltan, pek çok düzenleme hayata geçti. Tarihi bir başarı elde ettiğimiz, yerli ve milli otomobil hayalimiz; yine sizin vizyonunuz ve himayenizde gerçeğe dönüştü. 2017 yılındaki Genel Kurulumuzda; siz, bize güvenmiş ve bu görevi tevdi etmiştiniz. Milletimizin, camiamızın ve zat-ı alinizin yüzünü kara çıkarmadık."

"Yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda-Borsa camiasının Türkiye'yi yurt dışında da üst düzeyde temsil ettiğini söyleyerek, "Milletlerarası Ticaret Odası'nda, Avrupa Odalar Birliği'nde, İslam Odası'nda, Türk dünyasını bir araya getiren Türk TSO'da ve hatta Asya-Pasifik Konfederasyonu'na kadar, küresel platformların tümünün yönetimlerine giriyoruz. Buralarda, Türk iş dünyasının sesini duyuruyor, hakkını savunuyoruz. Ülkemize yeni ihracat ve yatırım imkanları sağlamak için uğraş veriyoruz. Ama ne yazık ki, buna liderlik edenleri, vize kuyruklarında bekletiyoruz. Oysa özel sektörün kanaat önderlerinin dış temaslarını kolaylaştırmamız lazım ki yolumuz açılsın. Dolayısıyla Oda-Borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz. Her zaman olduğu gibi, reel sektörün yanında duran sizden, bu konuda da müjdeler geleceğine inanıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

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