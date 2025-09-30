TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Sigorta Haftası Mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sanayi tesislerimizi, ticarethanelerimizi, konutlarımızı, araçlarımızı en önemlisi de sağlığımızı korumanın en etkin ve kolay yolu onları sigortalatmamızdır" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde kutlanan Sigorta Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Hisarcıklıoğlu, küresel ısınma nedeniyle artış gösteren doğal afetler, teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik konum karşılaşma ihtimali olan risklerin çeşitliliğinin, yaşanma sıklığının ve şiddetinin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi.

Finansalları ne kadar güçlü olursa olsun bir işletmenin bu risklerin doğuracağı zararları tek başına karşılamasının mümkün olmayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Sanayi tesislerimizi, ticarethanelerimizi, konutlarımızı, araçlarımızı en önemlisi de sağlığımızı korumanın en etkin ve kolay yolu onları sigortalatmamızdır. Sigorta maliyet unsuru değil, geçmişten gelen modern bir yardımlaşma sistemi, etkin bir güvence kalkanıdır. Sınai-ticari işletmelerde olası risklere karşı önlem alınması, bu risklerin yönetilmesi için sigorta koruması sağlanarak işletmelerde etkin risk yönetimi yapılması faaliyetlerin devamlılığı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük önem arz etmektedir" açıklamasında bulundu.

"Sigorta eksperlerimiz, hasar tespit süreçlerinin adil bir şekilde sonuçlanmasında en önemli katkıyı sunmaktadır"

Teknolojik gelişmelerin, yerel ve küresel piyasalardaki yeni iş modelleri ile otoriteler tarafından yapılan regülasyonların karşılaşılabilecek riskleri karmaşık ve komplike hale getirdiğini savunan Hisarcıklıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bu nedenle, sigorta yaptırırken yürütülen faaliyetin niteliği, lokasyonu, ilgili yasal ve idari düzenlemeler gibi özellikler dikkate alınarak ihtiyaç duyulacak tüm sigorta teminatları poliçede doğru şekilde tanımlanmalıdır. İşletmelerimiz ve vatandaşlarımızın sigorta ihtiyaçlarının tanımlanması, risklerinin doğru şekilde güvence altına alınmasında sigorta acentelerimiz 50 bini aşkın uzman kadrosuyla 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Tarafsız ve bağımsız sigorta eksperlerimiz, hasar tespit süreçlerinin hızlı ve adil bir şekilde sonuçlanmasında en önemli katkıyı sunmaktadır. Birliğimiz çatısı altında Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) bünyesinde örgütlenen sigorta acenteleri ve eksperler, sürdürülebilir sigorta sisteminin güvencesi olmaya devam etmektedirler. Bu vesileyle yapmış oldukları başarılı çalışmalarla, sigorta sektöründeki üyelerimizin sorunlarını her ortamda gündeme taşıyarak bunların pek çoğunun çözülmesini sağlayan SAİK ve SEİK başkanlarımızı ve komite üyelerimizi kutluyorum."

"Sigortalılık kapsamının artması sosyal hayatı olumlu yönde etkileyecektir"

Hisarcıklıoğlu, tüm sektörlerin tamamlayıcısı konumunda olan sigorta sektörünün gelişiminin Türkiye'nin ekonomik büyümesine de katkı sağlayacağını vurgulayarak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sigortalılık oran ve kapsamının artması sadece ekonomik değil sosyal hayatı da olumlu yönde etkileyecektir. Bu çerçevede, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle icra edilen 14. Sigorta Haftasını sigorta acentelerimiz ile sigorta eksperlerimiz başta olmak üzere, tüm sigorta sektörümüzün, çalışanların ve sigortalıların nezdinde en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı ve güvenceli günler diliyorum." - ANKARA