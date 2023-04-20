TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı'nın, milletin, İslam aleminin ve insanlığın daha güzel günlere kavuşmasına vesile olmasını temenni etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı'nın, milletin, İslam aleminin ve insanlığın daha güzel günlere kavuşmasına vesile olmasını temenni etti.

Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların dayanışma, birlik ve beraberlik günleri olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının yüreklerde hissedildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu zor günlerde göstermiş olduğumuz dayanışma, millet olabilmenin, bir ve beraber olabilmenin en temel göstergesiydi. Umuyorum ki bu dayanışma ruhunu büyüterek, güzel yarınları, çok çalışarak el ele vererek yine hep birlikte yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazanın ardından bir bayrama daha kavuştuk. Yaşadığımız deprem acıları, hala kalbimizde en ağır haliyle duruyor ancak biliyoruz ki bu tür felaketleri bir ve beraber olduğumuzda, kenetlendiğimizde aşabiliriz. İnsanların birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesile olan bu günlerde, paylaşmanın, birbirimize sevgiyle sarılmanın, empati yapabilmenin önemini daha da güçlü şekilde hatırlamalıyız. Bu vesileyle Türk iş dünyası adına, depremde kaybettiğimiz canlara bir kez daha Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dilerken Ramazan Bayramı'nın, milletimizin, İslam aleminin ve insanlığın daha güzel günlere kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum."