TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Müşterek Konsey Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açıklanan son enflasyon rakamlarına dikkati çekerek, "Ümit ediyorum ki hem Merkez Bankası politika faizinde hem de buna paralel şekilde kredi faizlerinde indirimler gelecektir." dedi.

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ile Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleşti.

Programda konuşan Hisarcıklıoğlu, dünyada ticaret savaşlarının ve korumacılığın yayıldığını belirterek, ekonomide zor günler yaşandığını söyledi.

Küresel büyüme ile ticaretin eski ivmesini kaybettiği ve ülke ekonomisinin bu gelişmelerden olumsuz etkilendiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bizler enseyi karartmıyor, mücadeleden de vazgeçmiyoruz. İş dünyası olarak her şartta üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya kararlıyız. Bugünkü gibi, devletimizi hep yanımızda görmeyi arzu ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki özel sektör güçlü olursa, Türkiye güçlü olur." diye konuştu.

"KOBİ'lere pozitif bir ayrımcılık sağlamalıyız"

Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin krediye erişimde sorun yaşadığını vurgulayarak, kredi büyümesine getirilen kısıtlamaların ve yüksek faiz oranlarının, piyasada ödemeleri aksattığını ve alışverişi azalttığını aktardı.

Tüm bu sorunların, ekonomi büyümesini yavaşlattığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bu sıkıntıları aşmak üzere, KOBİ'lere yönelik pozitif bir ayrımcılık sağlamalıyız. Aylık kredi büyüme sınırı dışında tutmalıyız. KOBİ kredi hacmini, reel olarak büyütecek, adımlar atmalıyız. KOBİ dediğimiz işletmeler, istihdamın dörtte üçünü, toplam özel sektör satış hacminin yarısını ve ihracatın yüzde 40'ını sırtlıyor. Dolayısıyla burada atılacak her olumlu adım, zincirleme biçimde tüm ekonomiye nefes aldıracaktır." ifadelerini kullandı.

İhracat için desteklerin arttırılması gerekliliğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, yeni bir küresel ortamla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

ABD'nin gümrük tarifelerini artırınca başta Çin olmak üzere pek çok Uzak Doğu ülkesinin, Amerika'ya eskisi gibi satamayacağı için elinde kalan malları, başka pazarlara göndermeye başladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, geleneksel pazarlardaki Çin rekabetinin, eskisinden daha da şiddetli hale geldiğini dolayısıyla da ihracatta muhakkak yeni ve proaktif destekler getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emek yoğun sektörlere öncelik verilmesi gerektiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi sektörlere ek destekler sağlanması gerektiğini bildirdi.

-"Kredi faizlerinde indirimler gelecektir"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz olarak büyüdüğünü hatırlatarak, "Ülke milli geliri 1,5 trilyon doları aşarken, yıllık ihracat miktarında 270 milyar doları yakaladık. Cumhuriyet tarihinde rekor ikisi de. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artış, geleceğe ilişkin güçlü umutların sürdüğüne işaret ediyor. Türkiye'nin risk primi de son 7 yılın en düşük seviyesine indi. Açıklanan son enflasyon rakamlarında da umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık. Ümit ediyorum ki hem Merkez Bankası politika faizinde hem de buna paralel şekilde kredi faizlerinde indirimler gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımsal üretimdeki gelişmelerin, kaygı verici boyuta ulaştığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir tarafta iklim değişikliği, kuraklık ve su sıkıntısı, diğer tarafta kırsal nüfusun azalması ve elbette üretim ve lojistik maliyetlerindeki artışlar. Tüm bunlar, gıda enflasyonu, hayat pahalılığı, sanayi ve ihracatta yüksek girdi maliyeti demek. Bu alanlarda çözümler aramalı, tarımı tekrar nasıl cazip hale getirebileceğimizi tartışmalıyız. Tarımda ve sanayide su verimliliğini ön planda tutmalı, tarımsal üretim desenimizi buna uygun şekilde yeniden düzenlemeliyiz."