TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Atatürk'ü Anma Mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak Atatürk'ün güvenini asla boşa çıkarmayacaklarını belirterek, "Bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlanışının 87'nci yılında özlem, saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün önderliğindeki aziz milletin, dünyada emsali olmayan bir kahramanlık öyküsüne imza attığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bağımsızlık mücadelemizde gösterdiği kararlılık ve liderlik, uygarlık yolundaki köklü değişimlerle yaktığı ışık, milletimizin kalbinde her geçen gün daha da büyüyen bir sevgiye dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Atatürk'ün, tüm dünya üzerinde saygın bir lider, gerçek bir aydın ve mazlumların sesi olarak ismini tarihe yazdırdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için bize aydınlık bir yol göstermiş ve Cumhuriyetimizi bizlere emanet etmiştir. Bu emanet ilelebet en büyük hazinemizdir. Türk iş dünyası olarak Atatürk'ün güvenini asla boşa çıkarmayacağız, bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri sonsuza dek yaşayacak. Yüksek hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad olsun."