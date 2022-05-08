TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Anneler Günü mesajı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın en temiz, en kutsal duygusunun annelik olduğunu belirterek, "Onlar sevginin, saygının ve onurun en büyüğüne layıktır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, dünyanın en temiz, en kutsal duygusunun annelik olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Onlar sevginin, saygının ve onurun en büyüğüne layıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yeryüzünde hiçbir duygunun, annelik hissinin önüne geçemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir annenin çocuğuna karşı duyduğu karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sorumluluk hiçbir kavramla karşılaştırılamaz. Kadınlarına, annelerine gereken değeri vermeyen toplumların yok olmaya mahkum oldukları şüphe götürmez bir gerçektir. Bizler 'cennetin annelerin ayağının altında olduğuna' inanan bir kültüre sahibiz. Türk iş dünyası adına hepimizin baş tacı bütün annelerimizi kutluyor, saygıyla selamlıyor, ebediyete uğurladığımız annelerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum."